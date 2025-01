Robert Rooba pikendas koduklubiga lepingut

Mullu sügisel KooKooga liitunud 31-aastane Rooba sõlmis toona ühe aasta pikkuse lepingu, uus kontraht kestab 2026. aastani.

"Olen väga õnnelik ja tänulik võimaluse eest ka järgmisel hooajal KooKoo ridades mängida. Nüüd, kui olen oma karjääris uue lehekülje pööranud ja olen oma parimale tasemele naasnud, tahan aidata ka KooKool edu saavutada ja meeskonnana järgmisele tasemele tõusta," ütles Rooba klubi pressiteate vahendusel.

Rooba on käimasoleval hooajal Soome kõrgliigas kogunud 45 mänguga 31 resultatiivsuspunkti (14+17), seejuures viimasest kolmeteistkümnest mängust on ta värava või väravasööduga panustanud kaheteistkümnes.

"Robert on hooaja edenedes oma taset järjepidevalt tõstnud ja see on kajastunud ka tema suurepärases vormis. Tema isiksus ja liidriomadused on suurepärased täiendused meie meeskonnale," märkis KooKoo spordidirektor Jarno Kultanen.

Laupäeval võõrustas KooKoo koduväljakul Lahti Pelicansi ja teenis 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) võidu. Rooba andis tulemusliku söödu KooKoo avaväravale. Liigatabelis hoiab KooKoo 68 punktiga üheksandat kohta.