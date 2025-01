Peeter Pruus liitus eestlastele tuttava Hispaania tiimiga

Pruusi sõnul on Hispaania tiim tema jaoks kindlasti mugavam, kuna Gironas elades asub uue klubi baas vaid ühe tunni sõidu kaugusel Manresa linnas, vahendab EJL.ee.

"See tähendab, et võistlustel käimine on lihtsam," kirjeldas Pruus, kes alustab hooaega Andalucia Bike Race"iga. Seejärel ootab eestlast legendaarne Cape Epic. "Võistluskalender on hea ja koosneb enamasti mitmepäevasõitudest. Osalen ilmselt ka teistel Epic Series võistlustel ja Titan Desertil."

Hetkel on Pruus koos meeskonnaga esimesel koosviibimisel. "Muljed on positiivsed. Tuttavaks näoks on üks vana tiimikaaslane Itaalia klubist (Ricciardo Chiarinni – toim.), kellega hakkame koos paarissõite sõitma," jätkas Pruus. "Rattad ja tehnika on siin tiimis väga head ja selle taha ei tohiks küll midagi jääda."

Varasemalt on samas klubis võistelnud Greete Steinburg, kes pälvis 2023. aastal Cape Epicul koos Monica Calderoniga etapivõidu.