Kaldvee ja Lill alustasid Kanada MK-etappi kahe võiduga

Esimeses mängus alistasid eestlased Norra kurlingupaari Martine Rönning - Mathias Bränden, kellel on ette näidata 2023. aasta maailmameistrivõistluste pronks. Eestlased juhtisid mängu ning viienda vooru järel oli Kaldvee ja Lille eduseis 4:2. Kuuendas voorus võitsid eestlased kolm punkti ning mängu seis muutus vastase jaoks kriitiliseks 7:2. Seitsmendas voorus õnnestus norralastel saada kolm punkti, kuid kohtumine lõppes Eesti võiduga 7:5.

Eesti kurlinguduo teiseks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Sierra Tracy ja Noah Riggs. Kohtumine kujunes tasavägiseks ning viimasesse vooru mindi viigiseisul 5:5, kuid Kaldveel ja Lillel oli kasutada viimase kivi eelis. Eestlased saidki vajaliku võidupunkti ning võit saavutati tulemusega 6:5.

Lill kommenteeris, et turniiril on kohal maailma paremik. "Frederictonis toimuvad kevadel segapaaris kurlingu maailmameistrivõistlused ehk saame siin lisaks tutvuda kohalike jääoludega ning näha ka tulevase MM-i toimumiskohta. MK-etapp toimub küll kurlinguhallis, MM-i aga mängitakse areenil," ütles Lill.

Tegemist on hooaja eelviimase MK-sarja võistlusega, mille põhjal selgub kaks viimast edasipääsejat sarja finaalvõistlusele Players Championship aprilli alguses.

Turniiril osaleb Eesti kurlingupaari treener Magnus Nedregotten koos oma partneri Kristin Skaslieniga, kes hoiavad praegu maailma edetabelis eestlaste järel teist kohta. Osaleb ka olümpiamängude hõbemedalistidest Šveitsi kurlingupaar Jenny Perret ja Martin Rios ning Eesti kurlinguduol on võimalik kohtuda Jaapani kurlingupaariga Tori Koana ja Go Aoki.

Osalemas on ka Austraalia kurlingupaar Tahli Gill ja Dean Hewitt, kes on saanud 2019. aasta MM-il neljanda koha ning osalesid ka 2022. aasta taliolümpiamängudel. Austraalia kurlingupaariga on eestlased viimati mänginud USA-s, kus kaotati alagrupis, kuid võideti finaalis.

Kaldvee ja Lille hooaja eesmärgiks on lunastada Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.