Jalgpalli mälumängu meistriks tulid debütandid

Täna, 24. jaanuaril peeti A. Le Coq Arenal 15. Eesti meistrivõistlused jalgpalli mälumängus, kus rekordilise 50 võistkonna konkurentsis krooniti võitjaks Three Little Wolves. Võiduka tiimi koosseisu kuulusid Janno Roosimets, Peeter Piho ja Illar Tõnisson.

Võistkond Three Little Wolves, nagu ka kaks tiimiliiget - Roosimets ja Piho - osalesid Eesti jalgpalli mälumängu meistrivõistlustel esmakordselt. Vaid Tõnisson oli ühe korra varem osalenud - aastal 2019, mil ta samuti võitis (FC United Brainsi koosseisus).

Kohe avavoorus maksimumpunktid teeninud Three Little Wolves hoidis esikohta terve võistluste vältel, kasvatades iga vooruga lähimate jälitajatega vahet, kirjutab jalgpall.ee. Lõpuks oli meeskonna edu teise koha ees seitsmepunktiline. Võitjameeskond sai kirja 77 silma, teist aastat järjest tuli pjedestaali teisele kohale võistkond JALKA (Indrek Schwede, Siim Kera, Mihkel Uiboleht), kes kogus 70 punkti. Kolmanda koha teenis 64 punktiga võistkond Vironia (Siim Boikov, Mati Räli, Urmet Paloveer). Tiitlikaitsja Puupallurid lõpetas tänavu neljandana, kogudes kokku 63 silma.

Three Little Wolves esindaja Peeter Piho sõnul koosnes meeskonna edu võti neljast komponendist. "Võit oli kindlasti üllatus, kuna siin oli meist palju kogenenumaid võistkondi. Jalgpalliküsimusi oli täna vähe, meeldivalt palju oli näiteks geograafiateemalisi küsimusi, mis aitas kaasa. Teiseks, me oleme harjutanud – oleme käinud Peaga mängu mälumängus. Oluline oli ka see, et faktiküsimusi oli vähe, suurem osa oli võimalik faktiteadmisteta välja mõelda ning kindlasti ka algaja õnn, sest selles koosluses me polnud varem mänginud," kirjeldas Piho.

Jalgpalli mälumängu meistrivõistlused toimusid tänavu 15. korda ning traditsiooniliselt koosnes mälumäng 50 küsimusest. Tänavused küsimused ja vastused leiab SIIT. Küsimused koostasid meistrivõistluste kauaaegne eestvedaja Siim Avi, ajakiri Jalka ja Soccernet.ee peatoimetaja Raul Ojassaar ning Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela.

Mälumängu toimumist toetasid A. Le Coq, FIFAA, Rimi Eesti, NIKE, Nuti Grupp, Õhtuleht ja MyFitness.

2025. aasta tulemused Eesti meistrivõistlustel jalgpalli mälumängus, sulgudes kogutud punktid:

1. Three Little Wolves - Janno Roosimets, Peeter Piho, Illar Tõnisson (77)

2. JALKA - Indrek Schwede, Siim Kera, Mihkel Uiboleht (70)

3. Vironia - Siim Boikov, Mati Räli, Urmet Paloveer (64)

4. Puupallurid - Andres-Andi Sarv, Matis Song, Rene Štrik (63)

5. Barankad - Erki Lomp, Ivar Lepik, Rasmus Voolaid (62)

6. Three guys one cup - Eigo Kaljurand, Madis Kalvet, Kristjan Lukk (57)

7. Primera - Aet Süvari, Aaro Mõttus, Kristi Kirsberg (51)

8. Levadia tulevased endised treenerid - Ove Põder, Tauno Vahter, Taavi Vahter (50)

9. Liiga Lihtne - Otto Kase, Marko Susi, Siim Pulst (50)

10. Jagdtraum - Mario Tromp, Peeter Seppel, Ott Mõtshärg (50)

11. Välisministeerium - Madis Raaper, Andreas Sepp, Gert Antsu (50)

12. MRG vilistlased - Anders Nõmm, Jaak Sõnajalg, Kristjan Remmelkoor (49)

13. Crna Gora lapsed - Karl Juhkami, Mihkel Annus, Andrus Aitsam (46)

14. Nulliring - Raul Toomla, Silver Lulla, Brandon Paimal (46)

15. Koalitsioon - Lauri Valge, Urmo Kallakas, Allen Leiten (45)

16. Anija mehed - Roland Aguraiuja, Andres Puusepp, Mihkel Kuuse (44)

17. Keila Mehhaniseeritud Vesiehituskolonn - Marko Välja, Margus Välja, Jaak Asmer (40)

18. Rail Basket - Mikk Saar, Rasmus Kirs, Oliver Eglit (40)

19. Žurawski Team - Martin Kasesalu, Ivar Eesmann, Margus Mänd (40)

20. FC Kose - Urmas Rajaver, Pelle Pohlak, Martin Bukin (39)

21. Nurga Öök - Jaan Lašmanov, Taavi Kõiv, Federico Grasso (39)

22. Jalgpalliinstituut - Jarmo Jaaku, Algis Kelder, Tanel Tiks (39)

23. ÜS Raimla - Henari Kamenik, Urmas Neeme, Tauno Trink (37)

24. Viies Sektor Duubel - Mati Kesaväli, Lauri Juursoo, Marek Ventšikov (37)

25. Hülgeid Täis - Lauri Vanaselja, Karel Hütt, Ragnar Luts (36)

26. Oskar Pukki nimeline mälumänguklubi - Kevin Mätas, Markus Mikko, Karl Mihkel Pohga (34)

27. Reegel 18 - Rasmus Maalinn, Martti Pukk, Sander Jürjens (34)

28. Tormitorm - Märt Sarapuu, Sten Tepner (33)

29. FC Mustamäe BeachBoyz - Timo Erkki Huttunen, Jaanus Viide, Urmas Kaal (33)

30. JK Kose Löögirühm - Kristo Tamm, Johann Erik Leppik, Heinrich Kasser (32)

31. aiVARston - Kris Tänav, Aleks Lesk, Emil Lepp (30)

32. Noorpiilurid - Viljar Voog, Mihkel Järvamägi, Mihkel Kuusik (29)

33. JK Jalgpallihaigla - Madis Hallimäe, Tarmo Linnamägi, Sander Pavlov (28)

34. Rapla Atli - Rein Pajunurm, Kristjan Pajunurm, Siim Jõgis (25)

35. Kivipallurid - Tony Sal-al-Saller, Raimo Tropp, Dylan Sal-al-Saller (25)

36. KIM - Kaur Randma, Imre Teder, Marek Randma (25)

37. Copypasta - Karel Miisna, Andres Aas, Siim Puskar (24)

38. Tribüün - Ivan Špol, Ekvard Joakit, Rando Kikkas (23)

39. Harry Maguire mõisteti Kreekas vangi - Henrik Harak, Mihkel-Madis Rebane, Temo Saarna (22)

40. Ten Hag - Hugo Jan Rummel, Joel Rummel, Ingemar Idvani (21)

41. Kanatiivad - Rauno Põld, Robert Lauri, Kristjan-Eric Lääne (19)

42. Lubadega Poisid - Mattias Mesilane, Sten Hendrik Trauss, Karl Taal (15)

43. O.R.I - Otto Gustavson (15)

44. Tinnu - Sven Tamming, Aleksander Tamming, Romet Tristan Tamm (15)

45. TVSK - Oliver Tuulemäe, Randmar Tuulemäe, Ken Kiipus (14)

46. Sanera Neljabobi - Aarne Kütt, Erlend Pakk, Herki Sulend (13)

47. Õlle ja pink - Kermo Laaneots, Kennert Kaskla, Kris Kleintan (12)

48. FC Äkki joppab - Tarmo Sild, Sten Marten Merila, Armin Sild (10)

49. Tikitaka - Sigvard Suppi, Uku Lennart Heinamaa, Oskar Soosaar (6)

50. Pelmentsikud - Erik Eglit, Hendrik Napp, Otto Närep (6)