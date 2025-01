Federeri jälgedes astuv noor šveitslane võitis oma sünnipäeval slämmitiitli

Laupäeval oma 18. sünnipäeva tähistanud Bernet tegi endale parima võimaliku kingi, kui võitis oma esimeselt servilt 79 protsenti punktidest, tõrjus mõlemad Willwerthi murdepallid ning lubas vastasel enda 23 äralöögi vastu teha vaid seitse äralööki.

Berneti iidoliteks on kaasmaalased Roger Federer ja Stanislas Wawrinka, kuid kumbki neist - ega ükski šveitslane - polnud varem Austraalia lahtiste slämmiturniiril noormeeste finaali pääsenud. Küll on Berneti ja Federeri vahel mitmeid muid paralleele, näiteks on mõlemad pärit Baselist, mõlemad esindavad sama tenniseklubi, mõlemad mängisid noorena heal tasemel jalgpalli, neid on juhendanud Severin Luthi ning ka Federeri firmamärgiga jalatseid kandev Bernet kogub kuulsust tagantkäelöögiga.

"Kohtusin Rogeriga eelmisel aastal New Yorgis USA lahtiste ajal. Rääkisime 20-30 minutit ja see oli väga tore. Ta oli täpselt nii viisakas kui olin ette kujutanud," meenutas Bernet Melbourne'is pärast poolfinaalis soomlase Oskari Paldaniuse alistamist.

"Üritan lihtsalt oma mängu arendada ja oma tee rajada. Loomulikult tekivad võrdlused, aga see pole minu jaoks probleemiks, pigem motiveerib see mind. Üritan lihtsalt oma teekonnale keskenduda," lisas Bernet.