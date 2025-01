Taas liidriks tõusnud Tartul parima Läti klubiga probleeme ei tekkinud

Bigbankil on nüüd koos 36 punkti, teist kohta hoiab 34 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, kolmas on 21 punktiga Jekabpilsi Luši, neljas 20 silmaga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 19 punktiga Robežsardze/Riia, kuues 14 punktiga Ezerzeme/DU ning seitsmes 12 punktiga Selver x TalTech.

Reedel oli Tartu klubi resultatiivseim 19 punkti (+16) toonud Valentin Kordas, Martti Juhkami panustas 13 punkti (+11) ning tempomehed Rico Wardlow ja Mart Naaber kumbki üheksa silma (+7 ja +8), vahendab volley.ee.

Bigbanki vastuvõtt oli 52 protsenti, rünnakuid lahendati 55-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette seitsmel korral, servil löödi kuus ässa ja eksiti samuti kuuel pallingul. Jekabpilsi parim oli 12 punktiga (+5) Armands Rokjans. Lätlaste vastuvõtt oli 58 ja rünnak 42 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt üks punkt (üheksa viga).

Võru Barrus võõrustab Jekabpilsi laupäeval algusega kell 17. Barruse juhendaja Oliver Lüütsepa sõnul on meeskonnas pärast viimast mängu siiski positiivne foon.

"Kui me suudame oma mängu Jekabpilsi vastu sama agressiivse hoida nagu olime Tartu vastu, siis sellest võiks piisata, et nad kodus maha suruda," kommenteeris Lüütsepp. "Tartule küll kaotasime, aga servil ja rünnakul tegime okei mängu ja blokis tegelikult ka, lihtsalt otsustavatel hetkedel ei osanud esimese ja teise lõpus asju enda kasuks kallutada. Iseenesest mängu oli meie poolt küll ja see tase tuleb nüüd järgmisesse edasi kanda ja otsustavatel momentidel asjad enda kasuks vortmistada. Treenerina nägin eelmises kohtumises seda, mida tahatsin näha," lisas Võru treener..

"Meie jaoks on see positiivne, et neil on enne Tartuga mäng ära ja näeme, mis koosseis seal on. Mingi ülevaate see peaks ikka andma, aga peame ka valmis olema, et võib-olla ilmub keegi neile veel järgmisel päeval juurde. Aga eelkõige läheme täiega peale, sest tegu on lähikonkurendiga ja tahame punktid kirja saada," tõdes Lüütsepp.