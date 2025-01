Viljandi reisib Balti liigas Leetu, Mistra Lätti

Viljandi pidas kolmapäeval pingelise lahingu Eesti meistriliigas Servitiga ning peab nüüd Balti liigat juhtiva Dragunasega vastamisi minema. Klaipeda meeskond alustas aastat peatreeneri vahetusega, kui hispaanlase Moreno Rodriguezega läksid teed lahku ning tema asemele võeti teine sama maa mees, Jose Luis Villanueva Lopez. Viljandi ja Dragunase viimased kaks kohtumist on lõppenud leedulaste paremusega.

"Pikk reis on pärast rasket nädalat ees," sõnas Viljandi HC mängumees Hendrik Koks. "Läheme endast kindlasti parimat andma. Vastane on alustanud Balti liigat võimsalt. Kuna neil vahetus äsja treener, siis liiga palju leedukaid analüüsida ei ole mõtet ning peame eelkõige keskenduma oma esitusele. Oleme nendega viimased aastad niipalju vastamisi läinud, et teame, et tähtis on lihtsalt oma mäng käima saada."

Mistra oli sel nädalal meistriliigas mänguvaba, aastat alustati eelmisel kolmapäeval kindla võiduga HC Viimsi/Alexela üle. Valitsev Balti liiga meister Tenax paikneb hetkel tabelis kolmandal pulgal ning koduliigat juhitakse täiseduga. Meeskondade viiest viimasest omavahelisest kohtumisest on Eesti klubi suutnud peale jääda vaid korra.