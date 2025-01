Aasta esimese slämmitiitli võitsid kodupubliku ees austraallased

Aasta esimene slämmitiitel oleks igal juhul jäänud Austraaliasse, sest Gadecki ja Peersi vastasteks olid teised kohalikud Kimberly Birrell - John-Patrick Smith. Gadecki - Peers võitsid reedese finaali 3:6, 6:4, 10:6.

Sealjuures mängisid mõlemad paarid turniiril wild card'ina. Üksikmängus maailma esisaja piiril oleva 22-aastase Gadecki jaoks on see karjääri esimeseks slämmitiitliks, 36-aastane Peers on kodumaal võidutsenud ka paarismängus (2017) ning kolm aastat tagasi segapaarismängus USA lahtistel.

Segapaarismängus olid tiitlikaitsjateks Hsieh Su-wei ja Jan Zielinski, ent nad langesid tänavu konkurentsist teises ringis, nagu ka esimese asetusega Sara Errani - Andrea Vavassori.