Manchester City teenekas kaitsja kolib Itaaliasse

34-aastane Walker mängis end aastatel 2009-17 Tottenhami kuuludes Inglismaa koondisesse, alates 2017. aasta suvest on ta Manchester Cityt esindanud 212 mängus ning tulnud kuuekordseks Inglismaa meistriks ning võitnud ka Meistrite liiga ja klubide MM-i.

Sky Italia teatel liitub Walker laenulepingu alusel AC Milaniga hooaja lõpuni, mille järel on Itaalia klubil võimalik tema mängijaõigused osta viie miljoni euro eest.

Inglismaa koondist on Walker esindanud 93 kohtumises, neljal korral on ta nimetatud Inglismaa kõrgliiga hooaja sümboolsesse koosseisu ja kahel korral EM-finaalturniiri sümboolsesse koosseisu.

"Me ei oleks kõigi nende aastate jooksul ilma Kyle'ita kõike saavutanud - see on võimatu. Ta saabus kaheksa aastat tagasi ning me hakkasime võitma, võitma, võitma. Ta on nii meie kui Inglismaa koondise jaoks olnud tähtis mängija," rääkis City peatreener Pep Guardiola.