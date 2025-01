Sinner jõudis teist aastat järjest Austraalia lahtistel finaali

Mullu Austraalias enda karjääri esimese suure slämmi tiitli teeninud Sinner sai poolfinaalis kaks tundi ja 36 minutit kestnud kohtumises 7:6 (2), 6:2, 6:2 jagu ameeriklasest Ben Sheltonist (ATP 20.).

Avasetis kaotas Sinner kohe enda pallingugeimi ja jäi 0:2 taha, aga võitis siis kolm geimi järjest. Uuesti pääses Shelton murdega 6:5 ette ja teenis seejärel enda pallingul ka kaks settpalli, aga Sinner suutis need päästa ja viia mängu kiiresse lõppmängu, kus ta läks 5:0 ette ja jäi lõpuks kindlalt 7:2 peale.

Teises setis asus Sinner kahe murdega 4:0 ette ja oli kindlalt 6:2 parem, otsustavas setis murdis ta samuti kahel korral Sheltoni servi ja vormistas võidu esimesel matšpallil.

"Ma ei tea, esimene sett oli väga raske, aga kindlasti ka väga oluline. Tundsin, et ta ei servinud täna väga hästi, tegelikult olime täna mõlemad tõrjel paremad kui servides. Esimene sett on alati oluline, see andis mulle enesekindlust," rääkis Sinner võidujärgses intervjuus.

Otsustavas setis kasutas Sinner ka arstiabi, kuna tal olid jalakrambid. "Täna oli palju pinget, natuke segasid mind krambid, aga tal oli ka probleeme," selgitas Sinner. "Proovisin teda ringi jooksutada, olin agressiivne ja sellest aitas. Kolm setti kahe ja poole tunniga on päris pikk mäng, aga mul on hea meel, et sain kolmes setis võidu."

Sinner on nüüd ATP turniiridel võitnud 20 matši järjest, enda viimasest 37 mängust on ta võitnud 36.

23-aastane Sinner on selle sajandi noorim meesmängija, kes on Austraalia lahtistel kahel järjestikusel aastal finaali jõudnud. Viimati sai sellega hakkama Pete Sampras aastatel 1994-95.

Sinner on slämmiturniiride finaalis mänginud kahel korral ja saanud kaks võitu – lisaks mullustele Austraalia lahtistele võitis ta sügisel ka USA lahtised. Seekordses finaalis läheb ta vastamisi maailma teise reketi Alexander Zvereviga, kes jõudis samuti kolmandat korda slämmiturniiril finaali, saades poolfinaalis loobumisvõidu Novak Djokovicilt. Zverev püüab aga karjääri esimest slämmiturniiri võitu.

Sinner ja 27-aastane Zverev on varem omavahel mänginud kuuel korral ja Zverev juhib mängudega 4:2. Viimati olid nad vastamisi mullu Cincinnati Mastersi ja siis jäi Sinner peale kolmes tasavägises setis.

Meeste üksikmängu finaal peetakse pühapäeval.