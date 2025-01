Viimsi tegi kolmanda geimi põnevaks, kuid TalTechi üllatada ei suudetud

Koduses TalTechi spordihallis Viimsi/Tallinna Ülikooli võõrustanud TalTech võitis esimese geimi viie blokipunkti toel 25:7 ja teise 25:16 tulemusega. Tasavägiseimaks osutus kolmas geim, kus võõrustajate 23:18 eduseis muutus 23:23 viigiseisuks. Külaliste tagasitulekus oli suur roll Siret Kaukveri serviseerial, mis sisaldas ka kolme ässa. Üllatust siiski ei sündinud, kui favoriit TalTech teenis 25:23 geimivõiduga 3:0 (7, 16, 23) mänguvõidu, vahendab volley.ee.

TalTech oli parem nii servi vastuvõtul kui rünnakul. Blokipunkte kogunes võitjatele kaheksa ja kaotajatele neli.

Koduvõistkonnale tõi enim punkte Ragne Rahuoja, kelle arvele kogunes 12 punkti. Caterina Cicetti lisas 11, Milja Raitis üheksa ja Mirjam Karoliine Kask samuti üheksa punkti. Elina Lebedeva lõpetas kohtumise külaliste poolel 10 punktiga.

Teisel kohal jätkav TalTech/Macta Beauty on sarnaselt tabelijuht Rae Spordikool/Viastonile kogunud 31 punkti, kuid Rae naiskond on võitnud kõik 11 mängu. TalTech on üheteistkümnest mängust võitnud kümme. Kolm punkti kogunud Viimsi/Tallinna Ülikool jätkab kaheksandal kohal.

Laupäeval kell 18 jagavad NET Spordihallis punkte viiendat kohta hoidev TBD Pharmatech/Kastre ja Viimsi/Tallinna Ülikool. Pühapäeval kell 12 mängivad Võru Spordikeskuses Barrus/Võru VK ja Viimsi/Tallinna Ülikool ning kell 18 Viljandi Spordihoones Viljandi Metall ja TBD Pharmatech/Kastre.