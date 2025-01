Djokovic: tahan endiselt slämmiturniire võita

Djokovic (ATP 7.) kaotas poolfinaalis tasavägise avaseti 6:7 (5) Alexander Zverevile (ATP 2.) ja otsustas siis edasisest mängimisest loobuda. Põhjuseks veerandfinaalis saadud reielihasevigastus.

See on viimase aasta jooksul teine kord, kui Djokovic on slämmiturniiri vigastuse tõttu pooleli jätnud – eelmisel aastal loobus ta põlvevigastuse tõttu Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalist.

"Ega ei ole päris niimoodi, et enne igat slämmiturniiri muretsen, kas saan vigastada või mitte, aga kui vaadata viimaste aastate statistikat, siis see on minu vastu – on tõsi, et olen viimastel aastatel palju rohkem vigastusi saanud," nentis tänavu 38-aastaseks saav Djokovic. "Ma ei tea, mis selle põhjus on, ilmselt erinevad faktorid. Aga ma jätkan. Tahan endiselt slämmiturniire võita. Kuniks tunnen, et tahan seda kõike teha, jätkan karjääri."

Djokovic ütles, et kui oleks Zverevi vastu esimese seti võitnud, oleks ta proovinud edasi mängida, aga hoiab nüüd Zverevile pöidlaid. "Tegelikult mängisin enda arvates väga hästi ja uskusin, et võin võita, mul on siit palju positiivset kaasa võtta. Kõike arvesse võttes oli see tegelikult hea tulemus, [et poolfinaali jõudsin], aga minu standardeid teades ei paku see mulle rahuldust," tõdes ta. "Sihin alati kõrgemale, tahan jõuda finaali ja võidukarika eest võidelda."

Aasta esimesel kuul oli Djokovici tiimis ka tema endine suur rivaal Andy Murray, kes ise lõpetas eelmisel aastal karjääri. Kas Murray jätkab Djokovici treenerina, pole veel kindel. "Kindlasti räägin Andyga ja tänan teda, et ta minuga siin oli. Annan talle enda tagasiside, mis on mõistagi positiivne, ja vaatame siis, mis ta mõtleb," sõnas Djokovic. "Praegu oleme veel pettunud, nii et natuke on keeruline kohe lehekülge pöörata ja edasistest sammudest rääkima hakata."