Taas kolmikduubli teinud Jokic saatis palli teiselt väljakupoolelt korvi

Jokic tõi 35 punkti, võttis 22 lauapalli ja andis 17 tulemuslikku söötu. Seejuures kindlustas Jokic taas kolmikduubli juba enne kolmanda veerandaja lõppu. See oli Jokici hooaja 20. kolmikduubel ja neist 14 on ta saanud kirja juba enne neljandat veerandaega.

Kolmanda veerandaja lõpus saatis Jokic ühe käega palli 20 meetrilt korvi poole ja tabas, viies Nuggetsi 25 punktiga ette. Kings alustas viimast veerandit küll 14:0 spurdiga, aga Nuggets suutis siiski lõpuni edu hoida.

Christian Braun tõi Nuggetsile 21, Michael Porter Jr. 20 ning Russel Westbrook ja Jamal Murray kumbki 18 punkti. Kingsi parim oli Domantas Sabonis 23 punkti, 19 lauapalli ja kaheksa korvisööduga.

Läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder kaotas kodusaalis 115:121 Dallas Mavericksile. Võitjate ridades tõi Spencer Dinwiddie 28, Kyrie Irving 24 ja P.J. Washington 22 punkti, lisaks võttis Washington 19 lauapalli. Thunderi ridades panustas Jalen Williams 33 ja Shai Gilgeous-Alexander 31 punktiga.

Tulemused:

Indiana – San Antonio 110:140

Orlando – Portland 79:101

Atlanta – Toronto 119:122

Oklahoma City – Dallas 115:121

Milwaukee – Miami 125:96

Denver – Sacramento 132:123

Golden State – Chicago 131:106

LA Lakers – Boston 117:96

LA Clippers – Washington 110:93

NIKOLA JOKIĆ EVERYONE HE IS THE BEST IN THE WORLD https://t.co/8JM7O2ENgD pic.twitter.com/CH6EHNQTq2