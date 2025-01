Djokovic lõpetas avaseti järel mängimise ja vihjas ka karjääri lõpetamisele

Zverev ja Djokovic mängisid avasetti koguni tund ja 21 minutit ja selles jäi peale Zverev, võites kiires lõppmängus 7:6 (5). Seejärel otsustas veerandfinaalis Carlos Alcarazi vastu mängides reit vigastanud Djokovic edasisest mängimisest loobuda. Pressikonverentsil kinnitas Djokovic, et tegemist on lihaserebendiga.

Ühtlasi ütles 37-aastane Djokovic, et ei tea, kas ta järgmisel aastal enam Austraalia lahtistel mängib, vihjates sellega, et võib 2025. aastal karjäärile joone alla tõmmata. "Sõltub, kuidas hooaeg läheb," ütles ta.

See on alles teine kord, kui Djokovic on Austraalia lahtistel loobumiskaotuse andnud. Esimest korda juhtus see 2009. aastal, kui Djokovic mängis veerandfinaalis Andy Roddickiga ja jättis neljandas setis matši pooleli.

Kui Djokovic väljakult lahkus, saatis teda publiku vilekoor. "Inimesed, ärge palun vilistage vigastatud mängijale," manitses neid Zverev. "Ma tean, et kõik on piletite eest maksnud, aga Novak Djokovic on 20 aasta jooksul endast kõik sellele spordialale andnud. Ta võitis selle turniiri kõhulihase- ja reielihaserebendiga. Näidake talle armastust."

Zverev on nüüd profitenniseajastul alles teine meesmängija, kes on slämmiturniiril poolfinaalis andnud ise loobumiskaotuse ja saanud ka loobumisvõidu. Kolmandat korda Austraalia lahtistel poolfinaalis mänginud Zverev jõudis esimest korda finaali, üldse on see tema karjääri kolmas finaal slämmiturniiridel – esimest korda sai ta sellega hakkama 2020. aasta USA lahtistel ja seejärel 2024. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Austraalia lahtiste teise finalisti selgitavad tiitlikaitsja, maailma esireket Jannik Sinner ja esimest korda Melbourne'is nelja parema sekka jõudnud ameeriklane Ben Shelton (ATP 20.).