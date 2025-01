Kaasikute treener Teppan: tüdrukud said end lõpuks realiseerida

"Teistmoodi me ei mõelnudki üldse," kommenteeris ta ERR-ile kahe medali võitmist. "See oli põhieesmärk ja sai täidetud."

Kuldmedali teenis Keidy Kaasiku (1:03,49,4), kes edestas õde 17,8 sekundiga. Kolmandaks tuli poolatar Izabela Marcisz (+58,2), ülejäänud seltskond kaotas võitjale juba enam kui kahe minutiga.

Teppani sõnul mõjutasid võistlust ilmaolud. "Kõigepealt on mul väga hea meel, et tüdrukud said end lõpuks realiseerida. Aga ilmastikuolud olid hästi huvitavad. Eile tuli lund ja lubati päeval ka, et tuleb lund, aga siis hakkab vihma tulema ja väga segane," kirjeldas ta.

"Aga lõpuks juhtus niimoodi, et läks küll soojaks ja rajad olid suhteliselt jääs. Naiste sõidu ajal tuli tuul peale. Selle võistluse käigus toimusid päris valusad kukkumised. Aga tüdrukud hoidsid end juhtpositsioonidel, kogu aeg kontrollisid."

"Nende põhikonkurent Isabela Marcisz üks hetk jäi ka tahapoole ja nad kasutasid võimalust ja nii nad selle võtsid. Ilus oli vaadata," rõõmustas Teppan.

Septembris mahtusid Kaasikud koos pjedestaalile ka rullsuusatamise maailmameistrivõistlustel Itaalias. Teppan hindab talvist kordaminekut aga kõrgemalt.

"Ma arvan, et siin võideldud medalid on karmi võrra tugevamad medalid, sest tegelikult oli Izabela Marcisz kaks aastat tagasi U-23 maailmameister ja siin ka võitis nii sprindi kui ka esimese distantsi. Väga tugev Poola suusataja ja tüdrukud suutsid end täna maksvusele panna."

Universiaadi järel jätkatakse võistlemisega MK-etappidel Šveitsis ja Itaalias. Trondheimi maailmameistrivõistluste alguseni on pisut enam kui kuu.