Matšpalli päästnud Keys lõpetas Swiateki teekonna poolfinaalis

29-aastane ameeriklanna jõudis teistkordselt suure slämmi turniiril finaali, kui sai poolfinaalis 5:7, 6:1, 7:6 (8) jagu teise paigutusega Iga Swiatekist (WTA 2.).

Swiatek teenis otsustavas setis seisul 6:5 matšpalli, kuid Keys suutis selle päästa ja matši kiiresse lõppmängu viia. Poolatar läks seejärel tie-break'is juhtima 3:1 ja 6:4, kuid siis sattus hoogu Keys, kes võitis järgmisest neljast punktist kolm ja viigistas seisu 7:7 peale. Swiatek pääses uuesti ette (8:7), aga Keys vastas sellele kolme järjestikuse punktiga, vormistades võidu esimeselt matšpallilt.

Keys teenis äralöökidest 36 punkti ja lihtvigu kogunes tema arvele 41. Swiatek sooritas 22 äralööki ja 40 lihtviga. Murdepalle realiseeris Keys 16-st kaheksa ning Swiatek 16-st kuus.

Keys mängis suure slämmi turniiri finaalis esimest korda 2017. aastal, kui pidi kodustel USA lahtistel tunnistama kaasmaalase Sloane Stephensi paremust. Sel korral kohtub ta finaalis maailma esireketi Arina Sabalenkaga.

Sabalenka ja Keys on varem omavahel kohtunud viiel korral ning mängude seis on valgevenelanna kasuks neli-üks. Naisüksikmängu finaal leiab aset laupäeval Eesti aja järgi algusega kell 10.30.

8 - Madison Keys is the player with the longest gap (eight years) between their first two Women's Singles Grand Slam finals in the Open Era - the previous record was held by Amelie Mauresmo (seven years). Wait. #AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/NeNNMfCgT3