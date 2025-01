Eesti noortekoondise ja Flora ründaja siirdus Hollandisse

Varjund hakkab esialgu kuuluma Utrechti duubelmeeskonda Jong FC Utrecht, kes mängib Hollandi esiliigas.

"Kolm aastat tagasi Floraga paika pandud täpne plaan on läinud nii nagu lootsime. Teen kõik selleks, et minu aeg Utrechtis kujunes edukaks ja mööduks paljude ilusate hetkedega. Tänan Florat minu heaks tehtu eest ning soovin nii meeskonnale kui klubile palju edu algavaks hooajaks," sõnas Varjund Flora pressiteate vahendusel.

Hollandi klubil on laenulepingu lõppedes õigus omandada Floralt Varjundi mängijaõigused.

"Meie esimene eesmärk klubina on alati lähtuda mängija karjäärist ja huvidest ning Hollandi esiliiga on noore mängija arengu jaoks väga hea väljakutse. Tonyl on olemas kõik eeldused, et rahvusvahelisel tasemel läbi lüüa ning usun, et raske tööga on tal võimalik teha enda arengus samm edasi ning jõuda Utrechti esindusmeeskonda," ütles Flora spordidirektor Taavi Trasberg.

17-aastane Varjund alustas oma jalgpalliteed Harju Jalgpallikoolis, aastatel 2017-2021 mängis ta Tallinna Kalevis ja kolmel viimasel hooajal Floras. Premium Liigas on ta rohevalgete särgis osalenud 38 kohtumises ja löönud üheksa väravat. Eelmisel hooajal tegi Varjund kaasa 29 kõrgliiga kohtumises, lõi kaheksa väravat ja andis neli tulemuslikku söötu.

Utrechti näol on tegemist eestlaste jaoks tuttava meeskonnaga, sest 2022. aasta jaanuaris liitus klubiga rahvuskoondise poolkaitsja Rocco Robert Shein, kes mängis seal kuni 2023. aasta suveni.