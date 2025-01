Soomlase debüütvärav aitas murda valitseva meistri

Evan Rodriguese ülekaalust visatud värav viis Panthersi teise perioodi keskel juhtima, kuid otsustava kolmandiku 7. minutil viigistas seisu soomlane Samuel Helenius, kes viskas oma NHL-i karjääri esimese värava. Seitse minutit hiljem vormistas Kingsile võidu rootslase Adrian Kempe hooaja 24. tabamus.

"Vähe on asju, mis on paremad kui näha mängijat oma esimest NHL-i väravat viskamas. See on tõeliselt eriline hetk. Samuel töötas meeletult, et NHL-i jõuda ja ta sai selle hetke," ütles Kingsi peatreener Jim Haller mängu järel.

Kings on 45 mänguga kogunud 57 punkti, millega asub läänekonverentsis seitsmendal kohal. Panthers hoiab idas 59 punktiga viiendat kohta.

Läänekonverentsi liider Winnipeg Jets pöördus pärast kahte järjestikust kaotust tagasi võidulainele, kui võõrsil saadi lisaajale läinud mängus 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) jagu Colorado Avalanche'ist. Võidutabamus sündis vaid 17 sekundit pärast lisaaja algust, kui sihile jõudis Neal Pionk.

Jetsil on kirjas 67 punkti ja lähimat jälitajat Vegas Golden Knightsi edestatakse viie silmaga. Avalanche paikneb läänes 58 punktiga kuuendal real.

Teised tulemused:

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 1:5

New Jersey Devils - Boston Bruins 5:1