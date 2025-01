Sabalenka jõudis kolmandat aastat järjest Austraalias finaali

Maailma esireket alistas nelja parema seas poolteist tundi kestnud mängu järel 11. asetatud hispaanlanna Paula Badosa (WTA 12.) 6:4, 6:2.

Sabalenka sooritas 32 äralööki ja lubas endale 21 lihtviga, Badosa näitajad olid vastavalt 11 ja 15. Valgevenelanna realiseeris üheksast murdepallist neli, Badosa suutis ära kasutada ainsa talle avanenud murdevõimaluse esimese seti alguses.

Uut aastat 11. järjestikuse võiduga alustanud Sabalenka sammub haruldase saavutuse suunas. Tiitlivõidu korral saaks temast veerandsajandi pikkuse pausi järel esimene naismängija, kes on Austraalia lahtistel võidutsenud kolmel järjestikusel aastal. Viimati sai sellega hakkama šveitslanna Martina Hingis, kes oli Austraalias alistamatu aastatel 1997 kuni 1999.

Sabalenka läheb finaalis vastamisi kas teise asetusega poolatari Iga Swiateki (WTA 2.) või 19. paigutusega ameeriklanna Madison Keys'iga (WTA 14.). Mulluses finaalis seljatas Sabalenka hiinlanna Zheng Qinweni ning aasta varem oli ta üle kasahhitarist Jelena Rõbakinast.

3 - Aryna Sabalenka is the eighth player in the Open Era to reach three consecutive Women's Singles finals at the Australian Open. Aussie.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/mmsPZRQ8ZN