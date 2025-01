Guardiola: kui me järgmist mängu ei võida, siis me ei väärigi edasipääsu

City asus võõrsil Pariisi Saint-Germaini vastu kahe väravaga juhtima, aga mängis eduseisu kaheksa minutiga maha ning pidi lõpuks 2:4 kaotusega leppima.

"Parem meeskond võitis – vastased olid meist kiiremad, teravamad ja duellides tugevamad. Meie ei suutnud õigeid sööte leida ega vastase kiirete üleminekutega toime tulla. Selleks, et võita, tuleb päriselt mängida – tuleb eduseisu hoida, palli vallata jne. Meie ei saanud nende asjadega hakkama," sõnas Guardiola mängu järel.

City langes viimase alagrupivooru eel turniiritabelis 25. kohale ehk jääks praeguse seisuga esimesena sõelmängudelt välja. 24 parema hulka jõudmiseks on neil viimases mängus belglaste Club Brugge vastu igal juhul vaja võitu.

"Jah, võib juhtuda, et meie eurohooaeg saab läbi. Kui me Brugget ei võida, siis me ei väärigi edasipääsu. Me pole kogunud piisavalt punkte ja peame sellega leppima. Viimane mäng Brugge vastu otsustab kõik," lisas City juhendaja.

City võõrustab Belgia klubi 29. jaanuaril, enne seda kohtutakse laupäeval Inglismaa kõrgliigas Londoni Chelseaga.