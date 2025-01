VIDEO | Gilgeous-Alexanderi viskekontsert tõi Thunderile võidu

26-aastane kanadalane tabas väljakult 35 viskest 17 ning näitas täpset kätt ka vabaviskejoonelt, kus sopsas 18 sooritusest koguni 17, lõpetades kohtumise 54 punktiga. Lisaks hankis ta kaheksa lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget.

Gilgeous-Alexanderi senine tippmark pärines novembrist, kui ta kogus võidumängus Los Angeles Clippersi üle 45 punkti.

Jazzi poolel sooritas kolm meest kaksikduubli. John Collins viskas 22 punkti ja võttis 12 lauapalli, Walker Kessleri vastavad näitajad olid 17 ja 15 ning Keyonte George kogus 15 punkti ja andis 10 korvisöötu.

Thunder (36-7) jätkab läänekonverentsi liidrina, Jazz (10-32) vireleb selle põhjas.

Eelmises mängus 40-punktilise koslepi saanud Golden State Warriors pidi taas valusa kaotusega leppima, kui võõrsil mängiti Sacramento Kingsi vastu maha 18-punktiline eduseis ja kaotati lõpuks 117:123 (24:20, 41:28, 20:37, 32:38).

Kodumeeskonna tagasituleku eest vastutas DeMar DeRozan, kes viskas kolmandal veerandajal 19 punkti ja lõpetas mängu 32 punktiga. Domantas Sabonis panustas võitu 26 silma ja 18 lauapalli.

Andrew Wiggins tõi Warriorsi parimana 25 punkti. Neljast kaugviskest vaid ühe tabanud Stephen Curry arvele kogunes 14 punkti ja 12 resultatiivset söötu.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Kings (23-20) tõusis läänekonverentsis seitsmendale reale, Warriors (21-22) on 11. positsioonil.

Teised tulemused:

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 114:115

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 84:108

Atlanta Hawks - Detroit Pistons 104:114

Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 132:120

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 109:108

Los Angeles Clippers - Boston Celtics 113:117 (la.)

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ DET rises to 6th in East

▪️ SAC, MIN move to 7th, 8th in West

▪️ Top 3 in West (OKC, HOU, MEM) all win



