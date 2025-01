Kehra ja Viimsi võitlevad viimase poolfinaalkoha pärast

Sel nädalal peetakse meeste Eesti käsipalli meistriliigas kaks kohtumist, kui Põlva Serviti võõrustab Viljandi HC-d ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võtab vastu HC Viimsi/Alexela. Tabelisse vaadates on mõlemal kohtumisel väga suur kaal.

Põlva Serviti ja Viljandi HC on sel hooajal juba korra väga tähtsas kohtumises vastamisi olnud, kui karikavõistluste finaalis jäid Lõuna-Eesti derbis peale põlvakad. Viimati suutsid viljandlased kolmapäevased vastased alistada 2023. aastal ning viimasest 20 omavahelisest matšist on koguni 16 lõppenud Serviti võiduga.

Meistriliiga kalendriaastat alustasid mõlemad meeskonnad edukalt, kui alistasid eelmisel nädalal Mistra ja HC Viimsi/Alexela.

"Viimased mängud Põlvas on kujunenud nii, et esimesel poolajal oleme hädas värava saamisega," alustas Simon Drõgin mängu eelvaadet. "Kaitses oleme suhteliselt hästi hakkama saanud. Peame kohtumise algusest peale mõlemal pool väljakut õnnestuma ning initsiatiivi enda kätte võtma ja siis on juba kõik võimalik."

Kuna meistrivõistlustel mängitakse sel hooajal neli ringi ning seejärel pääsevad neli paremat poolfinaali, siis on Kehra ja Viimsi vahelises kohtumises kaalul palju. Kumbki meeskond enam esikolmikut põhiturniiril tõenäoliselt kinni ei püüa, kuid medalimängudele tahaksid mõlemad siiski pääseda. Sel hooajal on omavahel kohtutud kolmel korral ning kaks korda on võidu võtnud kehrakad.

"Kui tahame selle hooaja eesmärgid täita, siis on see kohtumine meile elulise tähtsusega," analüüsis Kehra mängumees Kristofer Liedemann. "Peame rõhku panema eelkõige kaitsetegevusele, unustamata seejuures ka distsiplineeritud esinemist ja kokkulepetest kinnipidamist. Vahepealne paus andis meile võimalus oma füüsise kallal töötada ning selle taha ei tohiks kindlasti midagi jääda."

Meistriliiga mängud sel nädalal:

22.01 kl 19 Kehra spordihoone: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Viimsi/Alexela

22.01 kl 19 Mesikäpa Hall: Põlva Serviti HC – Viljandi HC