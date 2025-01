Kaotustelainel Dortmundi Borussia vallandas peatreeneri

Viimaseks piisaks klubi kannatustekarikas sai Meistrite liigas eduseisust 1:2 allajäämine Bolognale, vahendab Soccernet.ee.

"Me väga väärtustame Nurit ja tema tööd, tahtsime pikaajalist koostööd ning lootsime kuni viimase hetkeni, et suudame koos asjad paremuse poole pöörata," kommenteeris Dortmundi tegevjuht Lars Ricken klubi kodulehele. "Pärast nelja järjestikust kaotust, ainult ühte võitu viimase üheksa mängu jooksul ning Bundesliga tabelis kümnendaks langemist oleme aga kaotanud usu sellesse, et suudame praeguses koosseisus oma sportlikud eesmärgid saavutada. See otsus on mulle isiklikult valus, kuid pärast mängu Bolognas oli see vältimatu."

Sahin kommenteeris omaltpoolt: "Kahjuks ei suutnud me praeguse seisuga täita sel hooajal Dortmundi Borussia sportlikke ambitsioone. Soovin sellele erilisele klubile kõike parimat."

Borussia ei avaldanud veel seda, kes juhendab meeskonda laupäevases kohtumises Bremeni Werderi vastu.

