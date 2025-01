Jannik Sinner lõpetas kodupubliku lootused

Itaallane oli veerandfinaalis ülivõimas, alistades vaid tund ja 48 minutit kestnud kohtumises esimest korda kodusel slämmiturniiril kaheksa parema sekka jõudnud austraallase Alex de Minauri (ATP 8.) kindlalt 6:3, 6:2, 6:1.

"Tunnen, et täna kõik toimis. Ta on raske vastane, suurepärane mängija. Tean, et paljud tulid teda toetama, aga aitäh, et olite õiglased ja toetasite ka mind, see oli imeline atmosfäär," ütles Sinner võidujärgses intervjuus. "Olen enda esitusega äärmiselt rahul."

Austraalia lootis üle aasta saada kodust võitjat, viimati võidutses austraallane Austraalia lahtistel 1976. aastal.

23-aastane Sinner, kes mullu võidutses lisaks Austraalia lahtistele ja USA lahtistel, jõudis slämmiturniiril poolfinaali viiendat korda. Seekordses poolfinaalis läheb ta vastamisi 22-aastase ameeriklase Ben Sheltoniga (ATP 20.). Varem on nad omavahel mänginud viiel korral, neist neli mängu on võitnud Sinner. Eelmisel aastal mängisid nad koguni kolmel korral ja kõik võitis Sinner. Sheltoni ainus võit Sinneri üle tuli nende esimeses omavahelises mängus 2023. aasta sügisel Shanghais.

"Mängisime eelmisel aastal mitu korda. Ta on üks parimaid servijaid tuuril, loodetavasti olen selleks mänguks valmis ja suudan võimalikult palju serve tõrjuda, mängida agressiivselt. Loodetavasti tuleb sellest hea mäng," sõnas Sinner poolfinaalile ette vaadates.