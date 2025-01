Swiatek kaotas veerandfinaalis vaid kolm geimi

Swiatek alistas veerandfinaalis napilt poolteist tundi kestnud kohtumises 6:1, 6:2 ameeriklanna Emma Navarro (WTA 8.). Swiatek realiseeris üheksast murdevõimalusest viis, Navarrol oli kogu kohtumise peale vaid üks murdepall, mida tal ei õnnestunud ära kasutada. Mängitud punktidest võitis Swiatek 67 ja Navarro 45.

23-aastasele Swiatekile on see Austraalias teine, aga ühtekokku seitsmes kord, kui ta on slämmiturniiril poolfinaali jõudnud. Teel poolfinaali on poolatar kaotanud vaid 14 geimi, mis on viimase 12 aasta rekord – 2013. aastal kaotas Šarapova enne poolfinaali vaid üheksa geimi. Sellest ajast, kui Austraalias on põhitabelis 128 mängijat, on vaid kolm naist jõudnud seal poolfinaali parema näitajaga kui Swiatek – Šarapova, 1991. aastal Monica Seles (12 kaotatud geimi) ja 1989. aastal Steffi Graf (13 kaotatud geimi).

Seejuures on Swiatek tänavustest poolfinalistidest ainus, kes pole seni veel settigi kaotanud. Pärast seda, kui ta alistas avaringis Katerina Siniakova 6:3, 6:4, pole ta üheski setis rohkem kui kaks geimi kaotanud.

Swiatek jõudis aasta esimesel slämmiturniiril esimest korda poolfinaali kolm aastat tagasi, kuid jäi siis alla ameeriklanna Danielle Collins. Sel korral läheb ta vastamisi teise ameeriklanna Keysiga, kes teenis kümnenda järjestikkuse ja ühtekokku hooaja 12. võidu, alistades veerandfinaalis napilt alla kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:3, 6:4 ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 27.).

29-aastane Keys jõudis viiendat korda slämmiturniiri poolfinaali, seejuures kolmandat korda Melbourne'is.

Swiatek ja Keys on omavahel varem viiel korral mänginud ja neli võitu on saanud Swiatek. Kõva kattega väljakuil on nad kohtunud kahel korral, mõlemal on kirjas üks võit. Viimati olid nad vastamisi mullu Rooma turniiri veerandfinaalis, kus Swiatek jäi peale 6:1, 6:3.

Naiste poolfinaalid mängitakse Melbourne'is neljapäeval, teise finalisti selgitavad kahel viimasel aastal Austraalia lahtistel võidutsenud maailma esireket Arina Sabalenka ja hispaanlanna Paula Badosa (WTA 12.).