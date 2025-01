Suurepärase võidu saanud Djokovic oleks peaaegu andnud loobumiskaotuse

Serblast vaevas kohtumise jooksul terviseprobleem, millest ta ei soovinud pikemalt kõneleda, aga võttis esimeses setis pärast seda, kui oli teist korda oma servi kaotanud, arstliku pausi.

Ta naasis väljakule teibitud vasaku reiega, aga kaotas sellest hoolimata avaseti 4:6. Järgmised kolm suutis serblane aga võita 6:4, 6:3 ja 6:4 ning pääses sel moel poolfinaali. "Kuna jätkan endiselt turniiri, siis ei soovi ma sellest loomulikult liiga palju rääkida," ütles Djokovic.

"Ravim hakkas mõjuma ja sellest oli abi. Kahtlemata pidin võtma topeltkoguse. Ma tean, et see kõlab kohutavalt. Mina võtmas topeltkogust. Kui oleksin teise seti kaotanud, siis ma ei tea, kas ma oleks edasi mänginud, aga tundsin end üha paremini."

Matš Alcaraziga oli väga kõrgetasemeline ja pakkus pealtvaatajatele suurepärast elamust. "Ma soovin, et tänane olnuks finaal," ütles Djokovic. "See on üks eepilisemaid mänge, mida olen sel väljakul mänginud. Ükskõik, mis väljakul ausalt öeldes. Aitäh, et jäite siia öösel kella üheni ning vaatasite ja toetasite meid."

Järgmisena ootab teda sakslane Alexander Zverev (ATP 2.), kes alistas esimeses veerandfinaalis ameeriklase Tommy Pauli (ATP 11.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.