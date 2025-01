Soome jalgpallikoondis leidis uue juhendaja Saksamaa kõrgliigast

48-aastane Friis sõlmis Soome jalgpalliliiduga kolme aasta pikkuse lepingu koos võimalusega pikendadad seda 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõpuni.

Friis on peatreenerina tüürinud Taani klubisid Aalborg ja Viborg ning olnud lisaks ka Taani kuni 19-aastaste neidude koondise juhendaja. Alates 2023. aastast täitis ta aga Augsburgi abitreeneri ülesandeid.

"Ma olen äärmiselt õnnelik, motiveeritud ja uhke, et sain selle austusväärse positsiooni," kommenteeris taanlane. "Meil on palju ühiseid eesmärke ja oma ekspertiisi abil saan aidata Soome rahvuskoondise mängu arendada ja saavutada edu."

Tegemist on teise taanlasega Soome rahvuskoondise eesotsas. Aastatel 1996-1999 oli selles ametis Richard Möller Nielsen, kes mõned aastad varem oli Taani koondise tüürinud Euroopa meistriks.

Soome koondise eelmine peatreener Markus Kanerva hoidis seda kohta perioodil 2016-2024 ja viis meeskonna 2021. aasta EM-finaalturniirile.