Vlhova lootused MM-iks terveks saada purunesid

Tituleeritud Slovakkia mäesuusataja Petra Vlhova jätab põlvevigastuse tõttu tänavuse hooaja tippsündmuse vahele ning on võtnud sihikule hea vormi saavutamise Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpiaks.

29-aastane Vlhova rebestas mullu jaanuaris kodumaal Jasnas toimunud MK-etapil põlve ristatisidemed ega ole pärast seda võistlustrassile naasnud. Eelnevalt püsis lootus, et slovakitar saab vähemalt veebruaris toimuvaks MM-iks võistlusvalmidusse.

"Kahjuks tegid detsembris ja jaanuaris tabanud tagasilöögid Saalbachi maailmameistrivõistlustel osalemise võimatuks," kahetses Vlhova treener Mauro Pini. "Me lootsime, et ta on valmis võitlema medalite eest, aga seekord seda ei juhtu."

Pini sõnul on Vlhova võtnud nüüd sihikule järgmise aasta olümpiamängud. "Petra põlve taastusravi on lõpuks õigel teel ja iga päev annab selles osas julgustust," rõõmustas ta siiski.

Vlhova võitis hooajal 2020/2021 mäesuusatamise MK-sarja kokkuvõttes ning on teeninud kahel korral väiksema kristallgloobuse eraldi slaalomi arvestuses.

Karjääri jooksul 31 MK-etapivõitu teeninud slovakitar krooniti 2022. aastal Pekingis slaalomi olümpiavõitjaks. MM-idelt on tal kokku kuus medalit, sealjuures kuld 2019. aastal suurslaalomis.