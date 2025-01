Saksamaa tulevikulootus otsustas Bayerni kasuks

Hoffenheimi akadeemiast sirgunud poolkaitsja sõlmis Bayerniga nelja aasta pikkuse lepingu ning liitub uue koduklubiga suvises üleminekuaknas. Bayern ei pidanud Hoffenheimile sentigi tasuma, sest Bischofi leping praeguse leivaisaga lõpeb sel suvel.

Bayerni spordidirektor Christoph Freund ütles, et Bischofi teenete vastu tundsid huvi ka mitmed välisklubid. "Tom sobib meie klubi filosoofiaga ideaalselt. Ta on tehniliselt ülimalt andekas poolkaitsja ning meil on väga hea meel, et ta otsustas oma järgmise sammu Bayernis teha. Tomil on kõik vajalikud eeldused, et end kõige kõrgemalt tasemel kehtestada."

Bischof debüteeris Saksamaa kõrgliigas 2022. aasta märtsis vaid 16 aasta ja 263 vanuselt. Sel hooajal on ta kõikide sarjade peale kaasa teinud 24 kohtumises, löönud kaks väravat ja andnud kolm väravasöötu. Erinevaid Saksamaa noortekoondisi on Bischof esindanud kokku 37 korda.