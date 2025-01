Sabalenka pääses veerandfinaalis ehmatusega

Sabalenka võitis esimese seti suurema vaevata 6:2, aga järgmises tõstis Pavljutšenkova oma taset ja võitis kolme murde toel teise seti 6:2. Otsustava kolmanda seti alguses pääses venelanna kahel korral murdega ette, kuid mõlemal juhul murdis Sabalenka kohe vastu ning seisult 3:3 läks maailma esireket oma teed, lõpetades matši kolme järjestikuse geimivõiduga.

"Ausalt öeldes täna ma lihtsalt palvetasin, et suudaksin palli sellistes tingimustes sisse lüüa," viitas Sabalenka kohtumist mõjutanud tugevale tuulele. "Anastassia mängis hämmastavat tennist ja oli väga agressiivne. Ma olen väga õnnelik, et suutsin kuidagi maagiliselt võita."

Kolm ässa löönud Sabalenka võitis oma esimeselt servilt 65 protsenti mängitud punktidest (Pavljutšenkova 63) ning sooritas 29 äralööki vastase 23 vastu. Lihtvigu kogunes Sabalenkal 27 ja Pavljutšenkoval 23.

Austraalia lahtistel 19. järjestikuse võidu teeninud valgevenelanna kohtub poolfinaalis 11. asetatud hispaanlanna Paula Badosaga (WTA 12.), kes sai 7:5, 6:4 jagu kolmanda paigutusega Coco Gauffist (WTA 3.).

19 - Aryna Sabalenka is the first player to win 19+ consecutive Women's Singles matches at the Australian Open since Martina Hingis (27 consecutive wins at the event between 1997 and 2000). Unstoppable.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/bDFmhcj3rY