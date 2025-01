Riiklikele spordipreemiatele esitati 46 kandidaati

"Riiklikud preemiad on kõrgeim tunnustus, mida valitsus kultuuri- ja spordirahvale annab. Tänan südamest kõiki, kes tõid esile meie kultuuri ja sporti märkimisväärselt panustanud inimesi – juba kandidaatide seas olemine on suur valdkondlik tunnustus," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Kahele spordipreemiale elutöö eest esitati 16 ning kuuele aastapreemiale 30 kandidaati.

Spordipreemia elutöö eest määratakse isikutele, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 64 000 eurot. Elutööpreemia kandidaadid on:

Aare Arula – auto-moto spordiajakirjanik, fotograaf, ajaloolane ja statistik. Esitaja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon;

Aita Pääsuke – suusatreener ja suusataja. Esitajad Eesti Suusaliit, Kaija Parve-Helinurm, Nõmme Spordiklubi, Tuuli Tomingas ning Nõmme Spordiklubi ja Spordiklubi Biathlon lapsevanemad;

Aivar Karotamm – kergejõustikumänedžer ja -treener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Aivar Leok – moto- ja veemotosportlane ja treener. Esitaja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon;

Anatoli Krikun – korvpallur ja korvpallitreener. Esitajad Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi, BC Kalev/Cramo ning Eesti Korvpalliliit;

Ants Orasson – laskesuusatamise treener, mentor ja korraldaja. Esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

Ants Veetõusme – pikaaegne spordiedendaja, üliõpilasspordi juht. Esitajad Tartu Spordiliit, Tartu linnavalitsus, Tartumaa Spordiliit ning Eesti Akadeemiline Spordiliit;

Eldur Annus – kergejõustiklane, spordiarst ja sporditraumatoloog. Esitajad Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon, Spordimeditsiini SA, Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts ning Eesti Kergejõustikuliit;

Endel Tustit – kergejõustikutreener. Esitajad Saaremaa Spordiliit, Eesti Kergejõustikuliit ning Orissaare Sport;

Heino Puuste - kergejõustiklane ja odavisketreener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Henn Hollo – aerutaja ja treener. Esitaja Eesti Aerutamisföderatsioon;

Henn Vallimäe – spordi- ja võrkpalli edendaja. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Jaan Tults – sõudja, -treener ja spordijuht. Esitajad Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon ning BMX Tallinn;

Peeter Nelis – vehkleja ja vehklemistreener. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Raiss Davletkildejev – jäähokimängija ja -treener. Esitaja Eesti Jäähokiliit;

Üllar Kerde – korvpallitreener. Esitaja Eesti Korvpalliliit.



Spordi aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Aastapreemia kandidaadid 2024. aasta tulemuste eest on:

Aleksandr Selevko – iluuisutamise EMi hõbemedal, MMi 11. koht. Esitaja Eesti Uisuliit;

Allan Siimann – Kalev/Cramo korvpallimeeskonna Eesti-Läti Ühisliiga 2023/2024 hooaja põhiturniiri publikurekordi mängu ning finaalmängu eduka korraldamise eest. Esitajad Eesti Korvpalliliit, Rafter Spordiklubi ning OÜ Best Idea (Unibet Arena);

Brett Nõmm – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Korvpalliliit;

Elsa Sinijärv ja Liisel Perlin – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Võimlemisliit;

Eneli Jefimova – Pariisi olümpiamängude 7. koht, lühiraja MMi pronksmedal, EMi kuldmedal, juunioride EMi kuldmedal, aasta nais- ja noorsportlane. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Hannes Soomer – Saksamaa ringraja sarjas ning Superbike World Championship etappidel osalemise eest. Esitaja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon;

Harri Kullas – Eesti esindamise eest Rahvuste krossil Matterly-Basinis. Esitaja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon;

Harri Lill ja Marie Kaldvee – kurlingu segapaaride MMi hõbemedal, 2024. aasta maailma edetabeli võitjad ning tänased liidrid, aasta võistkond. Esitaja Eesti Curlingu Liit;

Helen Nelis-Naukas – eduka treeneritöö eest. Esitajad Lääne Maakonna Spordiliit Läänela, Eesti Vehklemisliit ning Haapsalu linnavalitsus;

Henry Hein – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Holger Peel – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Irina Embrich – vehklemise EMi kuldmedal. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Jasmiin Üpraus, Karl Kesküla, Mattias Siimann, Stefan Arand – kokku viis möödunud hooaja MM-tiitlit. Esitaja Eesti Veemoto Liit;

Johanna Talihärm, Regina Ermits, Susan Külm ja Tuuli Tomingas – MMi 4. koht naiste teatesõidus. Esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

Johannes Erm – Pariisi olümpiamängude 6. koht, kergejõustiku EMi kuldmedal, sise-MMi pronksmedal, aasta meesportlane. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Kaido Kaaberma – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Karl Robin Rillo – quadide Rahvuste krossi MMi 4. koht ja EM 3. koht meeskondlikus arvestuses. Esitaja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

Kregor Zirk – Pariisi olümpiamängude 7. koht, MMi 5. koht, lühiraja MMi 6. koht, EMi 8. koht. Esitajad Tartu linn, Eesti Ujumisliit ning Tartumaa Spordiliit;

Kristin Lätt (Tattar) – kettagolfi maailma 1. koht naiste arvestuses, MMi pronksmedal, 7 maailma karikasarja etapi võitu ning esimene naine kettagolfi ajaloos, kelle reiting tõusis üle 1000 punkti piiri. Esitaja Eesti Discgolfi Liit;

Leena Annus – panuse eest tulevaste tippsportlaste tervisekäitumise ja tervisliku seisundi hindamisel ning sportimisega seotud terviseprobleemide lahendamisel. Esitajad Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon ning Spordimeditsiini SA;

Maarika Jäätma – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Vibuliit;

Malle Kunnus – aerutamiskogukonna ühendamise eest. Esitaja Eesti Aerutamisföderatsioon;

Marko Saksing – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Saalihoki Liit;

Marten Liiv – kiiruisutamise EMi hõbemedal ja 4. koht, sprindi MMi 8. koht. Esitaja Eesti Uisuliit;

Nelli Differt – Pariisi olümpiamängude 4. koht. Esitaja Lääne Maakonna Spordiliit Läänela, Eesti Vehklemisliit ning Haapsalu linnavalitsus;

Rasmus Mägi – Pariisi olümpiamängude 7. koht, EMi 4. koht. Esitajad Eesti Kergejõustikuliit ning Tartumaa Spordiliit;

Rein Järva – raamatu "Eesti korvpallikoondis - ESIMENE SADA" eest. Esitaja Eesti Spordiajaloo Selts;

Rivo Vesik – eduka treeneritöö eest. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Romet Jürgenson – autoralli MMi hooaja kokkuvõttes 1. koht Junior WRC klassis. Esitaja Eesti Autospordi Liit;

Timmo Jeret – amatöörtriatleetide maailmameister ning 1. kohad IRONMAN 70.3 Bangsaen, IRONMAN South-Africa ja IRONMAN 70.3 Lahti võistlustel. Esitaja Pärnumaa Spordiliit.

Kõigi varasemate kultuuripreemiate ja spordipreemiate laureaatidega saab tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel.