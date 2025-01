Golden State Warriors sai kodus hävitavalt lüüa

Celtics saavutas varakult kahekohalise eduseisu ning kallutas mängu lõplikult enda kasuks kolmandal veerandajal. Viimati kaotas Warriors koduväljakul vähemalt 40 punktiga 1985. aasta jaanuaris, kui jäädi Dallas Mavericksile alla 104:149.

Jayson Tatum oli 22 punktiga võitjate tulemuslikeim, Kristaps Porzingis lisas 18 ja Jaylen Brown 17 silma. Stephen Curry tõi Warriorsile 18 punkti ning kahekohalise punktisummani küündis veel Moses Moody, kelle arvele kogunes 13 punkti.

New Orleans Pelicans sai hakkama klubi ajaloo suurima tagasitulekuga, kui Utah Jazzi vastu roniti välja 25-punktilisest kaotusseisust ja võeti lisaajal 123:119 (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9) võit.

Raskesse seisu sattunud Pelicansi tassis hädast välja CJ McCollum, kes viskas teisel poolajal ja lisaajal kokku 31 punkti, lõpetades kohtumise 45 punkti ja kaheksa lauapalliga. Dejounte Murray toetas teda 26 ja Trey Murphy III 24 silmaga. Jazzi parimana tõi Keyonte George 23 punkti.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 110:105

Houston Rockets - Detroit Pistons 96:107

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 108:106

New York Knicks - Atlanta Hawks 119:110

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 118:92

Los Angeles Clippers - Chicago Bulls 99:112

