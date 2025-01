Chelsea naasis võidureele

Tosin Adarabioyo viis kodumeeskonna 24. minutil juhtima, kuid poolajale mindi viigiseisul, sest esimesel lisaminutil oli Chelsea väravavahi Robert Sancheze eksimuse järel täpne Matt Doherty.

Täistunni täitudes taastas võõrustaja eduseisu Marc Cucurella ning viis minutit hiljem vormistas lõpptulemuse Noni Madueke, kes skooris oma hooaja kuuenda värava.

Seejuures on Madueke kuuest tabamusest neli sündinud Wolvesi vastu – hooaja esimeses omavahelises mängus sai inglasest ääreründaja hakkama kübaratrikiga.

Chelsea lõpetas viie mängu pikkuseks veninud võiduta seeria ning jätkab tabelis neljandal real, olles kogunud 40 punkti. Wolves on 16 punktiga 17. kohal.

