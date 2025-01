Badosa lükkas maailma kolmanda reketi auti

Badosa murdis esimeses setis Gauffi pallingu ühel ja teises setis kolmel korral. Teises setis õnnestus ka Gauffil kaks murdepalli realiseerida. Gauff sooritas 31 äralööki Badosa 15 vastu, kuid tegi ka koguni 41 lihtviga. Badosal kogunes lihtvigu 23.

11. asetatud hispaanlanna teenis suure slämmi turniiril karjääri esimese võidu esikümne mängija üle ja jõudis ühtlasi esmakordselt slämmiturniiril nelja parema sekka.

"Tahtsin mängida oma parimat mängu ja ma arvan, et sain sellega hakkama. Coco mängis alguses hullumeelselt hästi, aga ma olen üliuhke selle taseme üle, mida mina täna näitasin," ütles Badosa mängu järel.

Badosa on viimaste aastate jooksul maadelnud erinevate vigastustega ning kaalus vahepeal isegi karjääri lõpetamist. "Eelmisel aastal olin siin oma vigase seljaga ning ei olnud kindel, kas saan üldse tennisega jätkata. Nüüd olen siin tagasi ja mängin maailma parimatega. Aasta tagasi poleks uskunud, et ma jõuan siin poolfinaali."

Austraalia lahtistel oli Badosa seni parimaks tulemuseks 2022. aastal neljandasse ringi jõudmine. Poolfinaalis läheb ta vastamisi kas maailma esireketi ja tiitlikaitsja Arina Sabalenkaga või 27. paigutusega venelanna Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 32.).

Meesüksikmängus jõudis esimesena nelja hulka teise asetusega Alexander Zverev (ATP 2.), kes sai kolm ja pool tundi kestnud lahingus jagu 12. paigutusega Tommy Paulist (ATP 11.) 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1. Sakslane läheb poolfinaalis kokku Novak Djokovici (ATP 7.) ja Carlos Alcarazi (ATP 3.) vahelise matši võitjaga.

9 - Since 2020, when Alexander Zverev reached his first Grand Slam Men's Singles semi-final at the Australian Open, only Novak Djokovic (13) has more such appearances than Alexander Zverev (nine). Solid. #AO2025 | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/auvDHOC9RJ