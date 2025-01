Kalev/Cramo alistas vägeva vahespurdi toel Ogre

Avapoolaja kuue punktiga kaotanud kalevlased otsustasid mängu saatuse kolmanda veerandaja keskel, kui 41:47 kaotusseisult tehti 18:0 spurt ja mindi tosina silma juhtima. Ülejäänud kohtumise jooksul hoiti Läti klubi stabiilselt üheksa-kümne punkti kaugusel.

"Praegu tulevad kõik meid siin koduliigas jahtima ja Ogre tuli väga enesekindlalt peale. Meie olime nagu lastud varesed. Ilma ühtegi viga tegemata lasime neil kõik viskekohad kätte saada. Alustasime väga pehmelt ja andsime neile kohe enesekindluse kätte. Õnneks pärast time-out'i kosusime, aga niimoodi ei tohi mängu alustada. Tervet esimest poolaega iseloomustas see, et panime mööda – vabavisked, korvi alt jne. Eks ta natukene kõrvade vahel kinni on praegu, aga usun, et kosume," rääkis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula mängu järel ERR-ile.

"Ma ei usu, et asi on väsimuses. Pigem on see viimaste päevade emotsioon. Võib-olla on ületahtmist ja jalgades väike väsimus sees. Teine poolaeg andis meile natukene head emotsiooni juurde. Meil on selline meeskond, kellel pole motivatsioonipuudust, vaid pigem on neile vaja süstida julgust ja nahaalsust. Tihtipeale läheme oma ebaõnnestumiste peale endast välja. Nii et natukene julgust ja enesekindlust on juurde vaja," lisas Rannula.

19-aastane Stefan Vaaks vedas võitjaid 22 punktiga, Anrijs Miška lisas 18 punkti ning Hugo Toom sooritas kaksikduubli 14 punkti ja 10 lauapalliga. Ogre edukaim oli 20 punkti toonud Karlis Apsitis.

Nelja kaotuse kõrvale 14. võidu kirjutanud Kalev/Cramo jätkab turniiritabelis kolmandal real. Ogre (11-8) on kuues.

Tabeliseis:

1. VEF 15-2

2. Zelli 16-4

3. Kalev 14-4

4. Valmiera 13-6

5. Tartu Ülikool 13-6

6. Ogre 11-8

7. Liepaja 9-9

8. TalTech 9-11

9. Ventspils 8-10

10. Rapla 8-10

11. Pärnu 8-11

12. Keila Coolbet 7-11

13. Viimsi 4-14

14. Keila KK 2-16

15. Läti Ülikool 2-17