Ott Tänaku ja Red Bulli koostöö sai läbi

Rallisõitja Ott Tänaku ja energiajoogifirma Red Bulli kaheaastane koostöö on lõppenud.

2019. aasta maailmameister Ott Tänak jagas esmaspäeval sotsiaalmeedias oma uut võistluskiivrit, millega ta tänavu MM-sarjas võistleb. Kui eelmisel kahel hooajal on kiivri peal ilutsenud ka Red Bulli logo, siis tänavu enam mitte.

Tänaku pressiesindaja Henri Rump kinnitas Delfi Spordile, et osapoolte omavaheline koostöö on lõppenud. "Spordimaailmas on lepingud ikka teatud tärminini. Vahel neid pikendatakse, vahel mitte. Seekord otsustati lepingut mitte pikendada," sõnas Rump.

Hyundai WRC tiimi sõitja Tänak oli üks viiest eestlasest, keda Red Bull toetab. Teised sportlased on kergejõustiklane Karmen Bruus, kahevõistleja Kristjan Ilves, freestyle-suusataja Kelly Sildaru ning slackliner Jaan Roose.