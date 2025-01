Miileni ja Laagi klubid jõudsid Poolas poolfinaali, Lõhmus säras 31 punktiga

Poolas pidasid naiskonnad karikamänge ja platsil käisid ka Kristiine Miilen ja Kertu Laak, kes mõlemad aitasid oma koduklubid poolfinaalidesse. Laak ja Bielsko-Biala Bostik pidasid lõppenud nädalal veel ka kaheksandikfinaali kohtumise, kus saadi Varssavi klubi vastu 3:0 (26:24, 25:21, 25:15) võit. Laak tõi 12 punkti (+8). Seejärel saadi veerandfinaalis 3:0 (25:17, 25:22, 25:15) jagu ka Chemiku Policeist. Eestlannast diagonaalründaja arvele jäi võitjate parimana 17 punkti (+12) ja see tõi ka mängu MVP auhinna, vahendab Volley.ee.

Miilen ning Radomi Radomka naiskond said veerandfinaalis 3:1 (21:25, 25:12, 25:11, 25:9) jagu Sokól & Hagric Mogilnost. Miilen panustas 12 punkti (+11). Veebruari keskel toimuvas poolfinaalis kohtub Radom Lodziga ja Bielsko-Biala vastaseks on Rzeszow, seega võib edu korral finaalis näha mõlemat eestlannat.

Poola meeste meistriliigas käis platsil Robert Täht, kes aitas Gorzówi Cuprumi 3:2 (25:17, 22:25, 30:28, 19:25, 16:14) võiduni Stal Nysa üle. Täht sekkus seekord hetkeks ja skoori ei avanud. Tabelis on Cuprum 27 punktiga 11. ja Märt Tammearu tööandia Lvivi Barkom hoiab 13 punktiga 14. positsiooni.

Joosep Kurik aitas Genfi Genois' Šveitsis 3:1 (25:15, 25:19, 20:25, 25:18) võiduni Nöfelsi üle. Kurik panustas 14 punkti (+6). Liigas kerkis Genf 29 punktiga kolmandaks.

Prantsusmaal teenis Ardo Kreegi tööandja Nice 3:0 (25:22, 25:18, 25:23) võidu Poitiers' üle, Kreek kaasa ei teinud. Marx Aru ja Tourcoing pidid aga tunnistama Chaumont'i 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) paremust. Aru samuti ei mänginud. Tabelis on Tourcoing 33 punktiga kolmas ja Nice 25 punktiga seitsmes.

Itaalia esiliigas sai võidulisa Karli Alliku koduklubi Cuneo, saades 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:11) jagu Reggio Emiliast. Alliku arvele kogunes võitjate parimana 22 punkti (+9). Kevin Saar ja Aversa meeskond olid 3:0 (25:18, 26:24, 29:27) üle Acicastellost. Saar ei mänginud. Tabelis on Aversa 32 silmaga neljas ja Cuneo samuti 32 punktiga viies.

Jaapanis jätkus Timo Tammemaa koduklubi Hokkaido Vorease kesine hooaeg, kui taas tuli vastu võtta kaks kaotust. Seekordse vastase Suntory vastu saadi esmalt 0:3 (20:25, 19:25, 16:25) kaotus ja seejärel samuti 0:3 (16:25, 21:25, 21:25) kaotus. Tammemaalt esimeses mängus seitse ja teises samuti seitse punkti. Meeskond jätkab kahe võiduga tabelis viimasel real.

Kadi Kullerkann tõi Kreeka meistriliigas Thessaloniki Arise 3:2 (23:25, 20:25, 26:24, 25:17, 15:9) võidumängus Miloni üle 14 punkti (+5). Liigatabelis ollakse 17 punktiga seitsmendal kohal.

Carmel Vares aitas CD Fiaese naiskonna Portugali kõrgliigas 3:0 (25:19, 25:22, 25:21) võiduni Castelo Maia vastu. Eestlanna arvele jäi 13 punkti (+8). Tabelis asub Fiaes 19 punktiga kaheksandal positisoonil. Lisaks peeti karikavõistluste kaheksandikfinaale, kus Varese koduklubi Braga vastu 1:3 (25:22, 18:25, 14:25, 17:25) kaotuse. Vareselt vähese mänguajaga kaks punkti (+2).

Robert Viiberi koduklubi Innsbrucki Hypo Tirol teenis Austria kõrgliigas järjekordse võidu, saades 3:0 (25:18, 25:16, 25:21) jagu Amstettenist. Viiber tõi lisaks mägu juhtimisele ka kolm punkti (+2). Tabelis ollakse 45 silmaga kindlalt esimesed.

Hispaania kõrgliigas pidi Liisbet Pilli tööandjaks olev CV Barca tunnistama Menorca 3:1 (25:18, 16:25, 25:20, 25:17) paremust. Pikalt vigastusega hädas olnud Pill tegi üle pika aja taas kaasa ja tegi kohe ka korraliku esituse, panustades 10 punktiga (+10). Tabelis on Barca nelja punktiga viimane.

Belgia meistriliigas teenis Alex Saaremaa ja Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard 3:0 (25:22, 25:20, 25:14) võidu Antwerpeni üle. Saaremaalt 12 punkti (+9), Vanker panustas lisaks oma põhitööle kaks punkti (+1). Timo Lõhmuse ja Mihkel Varblase koduklubi Aalsti Lindemans sai 3:2 (25:11, 26:24, 29:31, 26:28, 15:13) võidu Genti üle. Supermängu teinud Lõhmuselt koguni 31 punkti (+18, sh neli blokki), Varblane lisas üheksa punkti (+0). Tabelis on Maaseik 29 punktiga kolmas ja Aalst 27 silmaga kuues.

Soomes sai Sten Perilluse koduklubi Kyky-Betset kirja võidu ja kaotuse. Esimeses mängus alistati 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:21) Karelia Hurmos, Perilluselt viis punkti (+5). Seejärel tuli aga tunnistada VaLePa 3:0 (25:23, 25:22, 25:18) paremust, eestlasest tempomees panustas kuue punktiga (+6). Liigatabelis on Kyky-Betset 12 silmaga eelviimane.

Abitreener Märt Pajusalu ja tema tööandja Corona Brasov said Rumeenias kirja 3:1 (26:24, 25:20, 19:25, 25:21) võidu Bukaresti Rapidi vastu. Tabelis ollakse 32 silmaga kolmandad.

Bulgaaria meistriliigas käis väljakul Markkus Keel, kelle koduklubi Dunav sai kirja 0:3 (22:25, 15:25, 13:25) kaotuse. Keel tõi lisaks mängu juhtimise ka kolm punkti (+2). Tabelis on Dunav 10 punktiga viimasel real.