Norra tõugati kodusel MM-il rekordpubliku ees kuristiku servale

Norra alustas kodupubliku ees MM-i kolmapäevase üllatuskaotusega Brasiiliale, alistas siis 33:17 USA, kuid jäi pühapäeval Norra käsipalli publikurekordit tähistava 11 300 inimese ees 28:31 alla ka Portugalile. Et USA on juba edasipääsulootuse minetanud, võtab Norra teise ringi kaasa kaks kaotust ning jääb suure tõenäosusega veerandfinaalist välja.

Norra meeste käsipallikoondis ei ole nii tugev kui riigi naiskond, kes on valitsevaks olümpiavõitjaks ja Euroopa meistriks, ent on viimasel kümnel aastal tiitlivõistlustel siiski sageli medalimängudele pääsenud. Nii 2017 kui 2019 mängisid Norra mehed MM-finaalis ja kaotasid mõlemal puhul, 2016. aastal kaotati EM-il pronksimäng, viga parandati neli aastat hiljem. Kahel viimasel OM-il on Norra jõudnud kaheksa parema sekka.

"See on tohutu pettumus kõigile, kes on selleks MM-iks valmistunud ja lootusi omanud," rääkis NRK-s koondise eest üle 800 värava visanud ja nüüd stuudioeksperdina töötav Havard Tvedten. "Koondisel pole enesekindlust ega usku, et nad võiksid mänge võita. Nad tunduvad hirmul ja langetavad mängus veidraid otsuseid."

Meeste käsipalli valitseja, Pariisi olümpiavõitja ning kolm viimast MM-i võitnud Taani on kodupubliku ees alustanud tugevalt, kui alistas avamatšis Alžeeria koguni 47:22, võitis siis Tuneesiat 32:21 ja sai laupäeval 39:20 jagu Itaaliast. Teisipäeval jätkub turniir taanlaste jaoks Pariisi OM-finaali kordusmatšiga, kui kohtutakse Saksamaaga. Augustis sai Taani Lille'is kindla 39:26 võidu.

Hästi alustas Zagrebis turniiri ka kolmas võõrustaja Horvaatia, kes oli esmalt 36:22 üle Bahreinist ja siis 33:18 Argentinast. Kolmandas voorus tuli aga tunnistada Aafrika tugevaima koondise, Tokyo OM-il pronksimängu pääsenud Egiptuse 28:24 paremust.