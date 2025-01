Serviti naaseb Leedust kahe võiduga

Laupäeval Kaunases võidutsenud Serviti kohtus pühapäeval VHC Šviesa-TOKSiga. Kohtumise esimesed kaheksa minutit kulgesid kassi-hiire mängu saatel. Heitluses jäi peale Serviti, kui Hendrik Varul ja Sander Sarapuu 12. minutil Põlva meeskonna seisuga 9:5 juhtima viisid.

Eesti klubi kaitses oma liidrirolli kindlakäeliselt – kui algul kõikus edumaa kolme-nelja värava vahel, siis 19. minutiks oli Mathias Rebane suurendanud Serviti edu kuue värava peale (14:8). Esimese poolaja viimase värava viskas Ülljo Pihus, tehes seisuks 19:12.

Teisel poolajal läks Serviti esimest korda 10 väravaga juhtima, kui viske realiseeris Stanislav Kholodiuk. Talle järgnesid Sarapuu ja Pihus ning 45. minutiks oli vahemaa 12-väravaline (30:18). Servitil õnnestus suureskoorilist edu hoida lõpuni välja ning võita mäng seisuga 36:27.

Serviti suurimad väravakütid olid Hendrik Varul ja Mathias Rebane seitsme väravaga. Kuus väravat viskas Stanislav Kholodiuk ja viis väravat Sander Sarapuu.

"Meeskonnaga saime nädalavahetusel maksimumi – neli punkti. Mängupilt oli ilus nii kaitses kui rünnakul ja kõik täitsid oma rolli suurepäraselt. Terve nädalavahetuse hindeks annan suure uhkusega viie. Plussi taha ei pane, sest alati saame veel paremini, aga suures plaanis oleme väga heas hoos," lausus Serviti kapten Hendrik Varul.

Mistra oli kohtumises Granitas-Karyse vastu esimesed neli minutit ühe värava peal. Samaaegselt oli Kaunase meeskonnal kirjas juba neli väravat. Serhii Orlovskyi, Martin Nerut ja Patrick Padjus tõid Eesti klubi 10. minutiks seisule 6:7. Järgmised rünnakud viigipunkti ei toonud ning vastasvõistkond rebis kahe minutiga nelja väravaga ette.

Patrick Padjuse eestvedamisel oli Mistra 17. minutil taas ühe värava kaugusel viigist, kuid ka sel korral jäi viik tulemata ning vastane tegi 4:0 spurdi. Neljaväravalise vahemaaga lõppes ka esimene poolaeg, kui skooritabloo jäi näitama 15:19 seisu.

Teisel poolajal vahemaa aina kasvas: Leedu klubi tegi kuue minutiga taas 4:0 spurdi, Mistra viskas teise poolaja esimese värava alles 36. minutil, kui skooris Orlovskyi. Mistra kõikus kuue- ja seitsmeväravalise kaotusseisu vahel, kuid lõpupoole vähendati vahe nelja peale ning kohtumine lõppes Granitas-Karyse 33:29 võiduga.

Mistra resultatiivseimad olid Serhii Orlovskyi kaheksa väravaga, Patrick Padjus kuue väravaga ja Ilja Kosmirak viie väravaga.

"Kui vastased viskavad kõik enda omad sisse ja me viskame enda omad mööda, siis ei olegi võimalik võita. Täna oli selle nädala kolmas kohtumine ja kuna eile oli Šviesaga vaja 60 minutit põhikoosseisuga mängida, oli täna näha, et see oli jätnud oma jälje. Me ei saa rahule jääda sellega, kuidas me aastat oleme alustanud," kommenteeris Padjus.

Järgmisel nädalavahetusel astub Balti tuleproovis üles Viljandi HC, kui kohtutakse HC Dragunasega. Hetkel hoiab Viljandi üldtabelis kuuenda kohta, Mistra neljandat kohta ning Serviti esikohta.

Eesti klubide mängud Balti liigas sel nädalavahetusel:

18.01.

15:00 (Leedus) VHC Šviesa-TOKS – Mistra (32:32)

17:00 (Leedus) Granitas-Karys – Põlva Serviti (22:30)

19.01.

14:00 (Leedus) Granitas-Karys – Mistra (33:29)

15:00 (Leedus) VHC Šviesa-TOKS – Põlva Serviti (27:36)