Boston ei kasutanud kodusaalis Atlanta vastu võimalusi ära

Korvpalliliigas NBA ei ole head hoogu taasleidnud tiitlikaitsja Boston Celtics, kes on viimasest seitsmest mängust kaotanud neli. Laupäeval jäi Boston kodusaalis lisaaja järel 115:119 alla Atlanta Hawksile.

Boston võitis avaveerandi 33:21, aga kaotas teise 15:31. Sealjuures tabas kodumeeskond teisel perioodil 21 viskest vaid viis, kogu mängu lõikes jäi nende visketabavus 38 protsenti peale. Atlanta tabas oma viskeid 47-protsendiliselt.

Jaylen Brown viis Bostoni 28 sekundit enne normaalaja lõppu raske viskega 102:100 juhtima, Trae Young tabas normaalaja eelviimasel rünnakul kolmest vabaviskest kaks ning õlavigastusega maadlev Jayson Tatum ei tabanud seejärel potentsiaalset võiduviset. Lisaajal pakkus Atlanta võõrustajatele veel võiduvõimalust, kui Jalen Johnson eksis 12 sekundit enne lõppu seisul 116:115 mõlemal vabaviskel, aga Boston ei saanud kaitselauda kätte.

Young tõi võitjatele 28 punkti ja 11 resultatiivset söötu, Brown oli Bostoni resultatiivseim 24 punkti, 11 lauapalli ja kaheksa korvisööduga. Hooaja esimesest 23 mängust 20 võitnud tiitlikaitsja (29-13) on detsembris-jaanuaris maadelnud erinevate vigastustega ning viimasest 16 kohtumisest võitnud kaheksa. Idakonverentsi liider Cleveland Cavaliers (35-6) on juba kuue võidu kaugusel, kolmandal kohal olev New York Knicks jääb Bostonist maha kahe võiduga.

Andrew Wiggins viskas Golden State Warriorsi (21-20) 122:114 võidumängus Washington Wizardsi (6-34) üle 31 punkti ja võttis 11 lauapalli, Cavaliers oli Donovan Mitchelli 36 punkti toel 124:117 üle Minnesota Timberwolvesist (22-20). Kevin Durant viskas samuti 36 punkti ja aitas Phoenix Sunsi (21-20) 125:121 võiduni Detroit Pistonsi (21-21) üle.