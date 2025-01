Murphy säras Mastersi poolfinaalis maksimaalse seeriaga

Maailma edetabelis teisel kohal olev kevadine maailmameister Wilson alistas maailma esinumbri Judd Trumpi 6:3, sealjuures lõi Wilson mängu jooksul 89-se ja 88-se seeria, enne kui lõpetas viimases freimis 106-se seeriaga.

"Olen üliõnnelik, et jõudsin teist korda Mastersi finaali. Ütlesin Trumpile enne mängu algust, et atmosfäär on siin hiilgav, see tekitas külmavärinaid. Judd on viimaste aastate jooksul olnud nii edukas ja teda on väga raske võita," sõnas Wilson.

Teises poolfinaalis läks Shaun Murphy põhja-iirlase Mark Alleni vastu 4:2 juhtima ning sai siis hakkama alles kuuenda maksimaalse seeriaga Mastersi ajaloos. "Ma ei suuda seda uskuda, see on üks mu snuukrikarjääri tipphetki," tõdes õnnelik Murphy 6:3 võidu järel. "Olen lapsest saadik tahtnud mõnel BBC üritusel 147 lüüa. Paar päeva tagasi oli mul siin selleks hea võimalus ja lasin selle käest. Publik oli suurepärane ja toetas mind täielikult," lisas ta.

Maailma edetabelis seitsmendal kohal olev Murphy on karjääri jooksul saanud hakkama üheksa maksimaalse seeriaga, temast on enam suutnud vaid Ronnie O'Sullivan (15), John Higgins (13) ja Stephen Hendry (11). Kokku on profisnuukri ajaloo jooksul 147 löödud 210 korda.