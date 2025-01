Üleminutitel võidu teeninud Liverpool kindlustas esikohta

Brentfordi murul toimunud kohtumises asus tabeliliider survestama, aga Brentfordi kaitseliin püsis tugevalt ning ei lubanud võimsal Liverpoolil juhtima minna. Pikalt paistis, et kohtumine lõppebki viigiga, kuid mängu esimesel üleminutil leidis Trent Alexander-Arnold värava eest vahetuspingilt sekkunud Darwin Nunezi, kes torkas palli väravasse ja viis külalised juhtima.

Tähistamise eest kollase kaardi saanud Nunez sai kaks minutit hiljem veelkord juubeldada, kui Liverpool vasturünnakule pääses. Uruguay mängumees kõmmutas palli väravasse ning Liverpool teenis võõrsil vägeva 2:0 võidu.

Liigatabelis teist kohta hoidev Londoni Arsenal läks koduväljakul Aston Villa vastu 55. minutil 2:0 juhtima, aga külalised jõudsid 13 minutiga viigini. 87. minutil tähistasid Arsenali mängijad võiduväravat, kuid VAR-iga konsulteerimise järel tuvastati, et Mikel Merino löök võttis Kai Havertzi käest rikošeti ning tabamust ei loetudki.

Kohtumine lõppes 2:2 viigiga, mis tähendab, et Liverpooli edu liigatabelis kasvas kuuepunktiliseks. Liverpool on kogunud 21 mänguga 50 punkti, ühe mängu rohkem pidanud Arsenal on 44 punktiga teine, aga Nottingham Forestil on pühapäeval võimalus nendega ühele pulgale tõusta.

Viimasel Meistrite liiga kohal jätkab Newcastle, kes sai laupäeval Bournemouthilt 1:4 kaotuse.