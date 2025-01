Serviti alustas Balti liigas uut aastat võiduga, Mistra viigiga

Mistra saavutas Vilniuses paari minutiga kaheväravalise edu, mis kasvas 15. minutiks kolmele väravale. Võõrustaja leidis aga vastuse ning lõpetas avapoolaja 17:14 eduseisul. Teisel poolajal pääses Mistra taas juhtima, kuid 50. minutiks jäädi taas ühega maha. Viigivärav tuli Vahur Oolupilt 53. minutil, aga Šviesa vastas kahe väravaga.

Kaks minutit enne mängu lõppu tõi Martin Nerut Mistra taas värava kaugusele, misjärel tõrjus väravavaht Mikola Naum viimasel minutil Šviesa karistusviske. See avas Mistrale ukse ning Eesti klubi seda kasutamata ei jätnud, realiseerides 32:32 viigi.

Mistra resultatiivseimad olid Patrick Padjus ja Andris Celminš seitsme väravaga ning Martin Nerut ja Serhii Orlovskyi kuue tabamusega. "Vilniuse kodusaalis on väga keeruline mängida ja me teadsime, et ees oli pingeline mäng," rääkis Padjus.

"Tegime põhjaliku analüüsi enne kohtumist, mis aitas meil kindlateks nüanssideks valmis olla ja suures pildis saime ka nendest kinni hoitud. Õnneks saime viimasel minutil mängu viigistatud ja hoidsime ka nende rünnaku ära. Viigipunkt aitab meil hetkel Šviesast tabelis ette jääda. Sellega saame täna rahule jääda," lisas ta.

Serviti asus Kaunases varakult juhtima ning saavutas 15. minutiks neljaväravalise eduseisu, mis paisus korra kuuele väravale, kuid poolajapausile mindi Põlva klubi 13:9 eduseisul. Serviti alustas teist poolaega aga suurepäraselt ning asus kaheksa väravaga juhtima, vormistades mängu lõpuks kindla 30:22 võidu.

Serviti suurimad väravakütid olid Mathias Rebane ja Hendrik Varul kuue väravaga. "Granitasega kohtume küll sel hooajal esimest korda, kuid põhituumik on neil samana säilinud ning käekiri on meile hästi teada. Üldiselt oleme nendega hakkama saanud, aga leedukatega on võõrsil alati raske," tõdes Serviti peatreener Kalmer Musting enne mängu.

Pühapäeval vahetavad Mistra ja Serviti paarilisi. Serviti kohtub Šviesa-TOKSiga ja Mistra Granitas-Karysega.