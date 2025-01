HC Panter pidi Balti liigas tiitlikaitsja paremust tunnistama

Panter jäi kaotusseisu 15 minutit pärast mängu algust ning Mogo kahekordistas oma edu teise perioodi üheksandal minutil. Vadim Vasjonkin realiseeris teise perioodi 16. minutil Rasmus Kiige ja Nikita Puzakovi eeltöö, aga Mogo viskas Eesti klubile otsustaval kolmandikul veel kolm väravat ning vormistas kodujääl kindla 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) võidu.

Panteri puurilukk Villem-Henrik Koitmaa värava suunas tehti 39 viset, millest Eesti koondislane tõrjus 34. Tema lätlasest kolleeg Henrijs Ancs tõrjus Panteri 18 viskest 17. Panteri eest teenis Elviss Želubovskis kolm resultatiivsuspunkti, lätlane viskas kaks väravat ja andis ühe väravasöödu.

Tiitlikaitsja Mogo teenis oma hooaja 18. võidu ning on 21 mänguga kogunud 37 punkti. Liigatabeli tipus jätkab Žemgale, kes on 24 mänguga 40 punkti kogunud. Panter on kolmandal tabelireal ning on 24 mänguga 35 punkti teeninud.

Tallinna klubil on pühapäeval võimalus revanš võtta, korduskohtumine Mogoga algab kell 13.30.