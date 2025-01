Hollandlase kübaratrikk tõi Bournemouthile olulise võidu

25-aastane Kluivert avas skoori juba kuuendal minutil, kui Bournemouth ilusa söödumänguga Newcastle'i kaitseliini lahti harutas. Võõrustaja viigistas 25. minutil Bruno Guimaraesi tabamusest, aga poolajapausile mindi ikkagi Bournemouthi juhtimisel, kui Kluivert 44. minutil palli teist korda väravasse saatis.

Hollandi koondise raudvara Patrick Kluiverti poeg vormistas teisel üleminutil kübaratriki, kui ta suurepärase kauglöögi taas võõrustaja väravavõrku paigutas. Neli minutit hiljem jõudis väravani ka Milos Kerkez ning Bournemouth teenis võõrsil suurepärase 4:1 võidu.

"Olin hooaja eel ambitsioonikas ja ma ei ole meie meeskonnas ainus. Bournemouth on teinud suurepärast tööd, et on suutnud sellised mängijad kokku koguda. Nüüd näete, miks me mõtleme Euroopas mängimise peale," sõnas kübaratriki autor pärast mängu. "Miks me ei peaks suurelt unistama. Sihime Euroopat."

Laupäevane võit oli teekonnal Euroopasse väga tähtis, sest Bournemouth jõudis neljandal tabelireal asetsevast Newcastle'istvaid punkti kaugusele. Tabeliliider on Liverpool (48 p), kellest viie punkti kaugusele jääb Londoni Arsenal (43 p). Mõlemad mängivad laupäeval.

Kolmandal kohal jätkab Nottingham Forest (41 p), kellele järgnevad eurokohtadel veel Newcastle (38 p), Chelsea (37 p) ning Bournemouth (37 p).