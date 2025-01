Martin Himma jäi sprindis viiendasse kümnesse

Kvalifikatsioonis näitas kiireimat aega ameeriklane Ben Ogden (2.39,30), kes edestas 0,56 sekundiga prantslast Lucas Chanavat'd.

Himma kaotas Ogdenile 10,97 sekundiga ja kohast 30 hulgas jäi puudu 2,81 sekundit. "Tulin Le Rousses'i võistlema ennekõike selleks, et pingutada ja näha, milline on seis peale suurt suusatuuri," rääkis Himma. "Siinne õhustik on väga kihvt – palju rahvast ja kaasaelajaid."

"Esimene võistluspäev läks täitsa kenasti – sõit oli kiire, tundsin end hästi ja ka laskumistega taastusin ära. Kurb on see, et kõigil hooaja 10 km sõitudel on õige pisut esimese30 sisse pääsemisest puudu jäänud – viis, kuus ja kümme sekundit," lisas ta.

"Tänane sõit paraku ei õnnestunud. Oma panuse võis anda eilne võislus, aga ka see, et öösel vaevasid mind kõhuprobleemid. Soojendusel oli enesetunne enam-vähem, aga kohe peale starti sain aru, et täna ei ole minu päev – tõusul ei saanud kohe üldse üles," rääkis Himma.

Nii sprindi kui ka üldarvestuses MK-sarja juhtiv Johannes Hosflöt Kläbo sel MK-etapil kaasa ei tee.

Naiste arvestuses olid kvalifikatsiooni kolm kiireimat rootslanna Johanna Hägström (3.04,13), sakslanna Laura Gimmler (+0,23) ja rootslanna Märta Rosenberg (+0,84).

Sprindi arvestuses MK-sarja juhtiv soomlanna Jasmi Joensuu oli 17. (+6,74).

Eesti naisi stardis ei olnud.