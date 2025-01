Ilves teenis eelvõistlusel koha esikümnes, Riiber sai disklahvi

28-aastane Ilves sooritas reedel normaalmäe eelvõistlusel 99-meetrise õhulennu, mille eest teenis 123,6 punkti ning kaheksanda koha.

Eelvõistluse parima hüppega sai hakkama austerlane Thomas Rettenegger, kes pälvis 104-meetrise hüppega 133 punkti. Teise koha sai sakslane Julian Schmid (101 m; 131,7 p) ning esikolmikusse mahtus veel austerlane Martin Fritz (101 m; 128,4 p).

MK-sarja üldliider Jarl Magnus Riiber diskvalifitseeriti, sest tema kombinesoon ei vastanud reeglitele.

Eelvõistluse tulemusi kasutatakse siis, kui mõnel järgneval päeval peaks hüppevõistlus ära jääma.

Oma kuuendat MK-sarja üldvõitu jahtiv Riiber on sel hooajal kogunud 595 punkti ning asetseb üldarvestuses esikohal. Schmid on 545 punktiga teine, talle järgneb kaasmaalane Vinzenz Geiger, kellel on 528 punkti. Ilves on seni kogunud 310 punkti, millega asetseb üheksandal real.

Schonachi MK-etappi saab jälgida ERR-i kanalite vahendusel.