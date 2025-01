Kuusk pikendas Poola kõrgliigaklubiga lepingut

Eesti jalgpallikoondislase Märten Kuuse koduklubi GKS Katowice teatas reedel, et keskkaitsja sõlmis klubiga mitmeaastase lepingupikenduse.

Eelmise aasta alguses veel esiliigas mänginud Katowicega liitunud Kuusk on klubi esindanud 27 kohtumises ning on meeskonna kaitseliinis üheks põhipanustajaks saanud.

Reedel teatas Katowice, et 28-aastane keskkaitsja sõlmis klubiga lepingupikenduse, mis kehtib kuni 2027. aasta suveni.

"Olen väga õnnelik, et saan Katowicesse veel kauemaks jääda. Olen siin aasta juba olnud ja tunnen end siin väga hästi. Mu tiimikaaslased on toetavad, oleme koos kõrgliigasse jõudnud ja olen kindel, et suudame veelgi enamat," sõnas 28-aastane Kuusk.

Esimest korda alates 2004/05 hooaega Poola kõrgliigas mängiv Katowice on sel hooajal kogunud 18 mänguvooruga 23 punkti (kuus võitu, viis kaotust) ning asetseb liigatabelis kümnendal real. Hooaeg jätkub 31. jaanuaril, kui võõrustatakse Mieleci Stali.