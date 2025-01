Bigbank ja Barrus kohtuvad laupäeval Lõuna-Eesti derbis

Senised kaks omavahelist liigamängu on võitnud Bigbank, vastavalt 3:0 ja 3:1. Viimati sai Võru meeskond Pärnult 0:3 kaotuse, Tartu aga Selveri üle 3:0 võidu. Lisaks jäi Võru Tartule alla Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis.

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg ütles, et see vastasseis on teistest erilisem ja loodab saalis näha palju publikut. "Viimati Selveri vastu näidatud mängukvaliteedist ei piisa, meil ei olnud ikkagi päris oma tase, mida näitasime. Aga juba esimesed trennid pärast seda mängu näitavad, et asjad liiguvad paremuse suunas ja oma saalis saame teistsugust võrkpalli harrastada ning juurde on panna kõvasti," sõnas Rikberg.

"Selles vastasseisus on alati rohkem intriigi ja rohkem võitluslikkust ning soovi tõestada mõlemal pool võrku. Sellele toetudes loodan, et see toob ka korraliku publiku, kellele saame pakkuda head võrkpalli," lisas juhendaja.

Võru Barrus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp loodab derbi taas põnevaks muuta. "Oleme sel hooajal neli korda kaotanud, kuigi mõni mäng on läinud nugade peale. Meie peame selles vastasseisus oma taset tõstma, et see derbi oleks derbi vääriline," ütles Lüütsepp.

"Kuigi Pärnu mängu tulemus ei pakkunud meile rahuldust, siis oli seal hetki, mis mulle treenerina väga meeldisid. Me ei tohi lasta viimasest tulemusest end vaimselt segada, sest tegelikult oleme saanud hästi treenida ja terved püsida ning kõik eeldused on loodud, et teha väga tugev põhiturniiri lõpp," lisas ta.

Kohtumine algab laupäeval kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones. Laupäeval kell 17.00 võõrustab Pärnu VK Läti klubi Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli, pühapäeval kell 17.00 võõrustab Selver x TalTech lähikonkurent Ezerzemet.

Cronimet liiga tabelis on esikohal Tartu, punkte on neil koos 30. Teisel kohal paikneval Pärnul on 28 punkti, Tartul on aga ka Pärnust mäng vähem peetud. Kolmas on 21 silmaga Jekabpilsi Luši, neljas 20 punktiga Võru, viies 16 punktini jõudnud Robežsardze/Riia, kuues 12 punktiga Selver x TalTech ja seitsmes 11 punktiga Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikool.