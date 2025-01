Igonen ja Tamm hoidsid Poola kõrgliiga liidri vastu värava puhtana

Mõlemad eestlased kuulusid algkoosseisu, neist Igonen tegi kaasa kogu kohtumise ja Tamm esimese poolaja, vahendab Soccernet.ee.

Türgis treeninglaagrit pidav Botev mängib tsükli jooksul kuus kontrollkohtumist: pühapäeval kohtutakse Serbia kõrgliigaklubi Cukarickiga, järgmisel nädalal Venemaa kõrgliigaklubi Krõlja Sovetovi, esiliigaklubi Jenissei ning Slovakkia kõrgliigaklubi Trnava Spartakiga. Treeninglaagri viimane mäng on 27. jaanuaril, kui eestlaste koduklubi kohtub Poola esiliiga liidri Nieciecza Termalicaga.

Igoneni ja Tamme liigahooaeg jätkub üheksandal veebruaril, kui kodus võõrustatakse tabeli viimast Pazardzhiki Hebari. Botev on 19 vooru järel tabelis teisel kohal, kaotades Ludogoretsile 13 punktiga. Boteviga sama palju punkte on Tšerno Morel ja Sofia Levskil, kes on vastavalt kolmandal ja neljandal kohal.

